Átvilágítási szakértő érkezik a Főpolgármesteri Hivatalba

– fogalmazott Latorcai. Hozzátette: mindezek ellenére segíteni szeretnének, szerinte nem fordulhat elő, hogy a főváros egyetlen fontos feladata, a közösségi közlekedés biztosítása ellátatlan maradjon. Áttekintik majd a budapesti a közösségi közlekedés finanszírozását is. A kormány és a főváros közti tárgyalás következő időpontja egyelőre nincs meg, de a miniszterhelyettes reméli, hogy még a nyáron ismét asztalhoz tudnak ülni.

Latorcai Csaba arról is beszélt, hogy a csődközeli helyzet nem hárult el, szerinte ahhoz, hogy ebből „kikecmeregjenek”, először egy törvényes költségvetésre lenne szükség. A miniszterhelyettes elmondta, Karácsonyék azt ígérték nekik, hogy jövő héten ezt megpróbálják teljesíteni. Továbbra is szükségesnek tartják feltárni, hogy mi vezetett a csődközeli helyzethez, ezért neveznek ki átvilágítási szakértőt. Tudni akarják, hova tűnt a Tarlós István által otthagyott 200 milliárd forint, és „hova folyik a több mint 300 milliárd forintos iparűzési adó bevétel”.

Latorcai megismételte, hogy a kormány nem ért egyet a bírósági ítélettel, ezért fellebbeznek ellene. A Fővárosi Törvényszék keddi ítélete szerint az államkincstár korábban jogtalanul emelte le a főváros pénzét szolidaritási hozzájárulás címén, ezért elrendelték, hogy az államkincstár kamatostul fizesse vissza Budapestnek ezt a 10,2 milliárd forintot. Emellett a bíróság a főváros azonnali jogvédelmi kérelmének is helyt adott. A miniszterhelyettes szerint Karácsony Gergelyék számos ponton félrevezették a bíróságot.

felkérte Domokos Lászlót, az Állami Számvevőszék korábbi elnökét „átvilágítási szakértőnek”. Domokos a csütörtöki kormány-főváros egyeztetésen már részt is vett – írja a Telex .

