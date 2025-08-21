1p
Közélet Budapest

Augusztus 20: 48 embert kellett kórházba vinni

mfor.hu

160 ember szorult a mentők segítségére.

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig – tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t a rendezvények befejezését követően, csütörtökön hajnalban.

A közleményben ismertetik, az Országos Mentőszolgálat az idén is komplex mentési terv alapján hajtotta végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek.

A fővárosi rendezvényeken az esti órákig 160 ember szorult a mentők segítségére, 80 esetben rosszullétek, közel 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre.

Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.

Egy magasból leesett, középkorú férfit például a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.

(MTI)

A kormány tanácstalannak tűnik az amerikai atomreaktorokkal kapcsolatban

Tordai Bence képviselő arról faggatta a kormányt, hogy „hogyan fér össze a kormány új terve a 3 GW-nyi amerikai kis moduláris atomerőmű (SMR) építésére a 2,4 GW-os orosz Paks II-vel.”

