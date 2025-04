Szürreális jelenet: autóval tolták el a Tisza Párt standját Rakamazon

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Mi kell még, hogy megszólaljon Orbán Viktor és elnézést kérjen, amiért a poloskázó beszédével kiszabadította az erőszak szellemét a palackból. Miniszterelnök úr, hívja vissza a janicsárjait az utcákról! Fejezze be, hogy miközben a békéről papol, magyart a magyar ellen uszít!”, írta Magyar Péter.

Magyar Péter péntek délután osztott meg Facebook oldalán egy videófelvételt , amelyen az látszik, hogy egy idős hölgy Rakamazon egy személyautóval eltolja a Tisza Párt aktivistái által kitett asztalkát. A felvételen hallatszik, hogy a hölgy valami olyasmit mond, azt szeretné, ha szappan lenne belőlük. Arra a kérdésre, hogy el akarta-e gázolni őket, azt válaszolta: „Miért gázolnálak el?” A helyszínen rendőri intézkedés is történt a Tisza Párt elnöke szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!