„Az a feladata, hogy Putyin minden parancsát teljesítse” Olvasóink Orbán Viktor moszkvai útjáról

Ellentmondásosan alakult a Putyin-Orbán találkozó a héten: tolmács-fordítási baki, tisztázatlan apropó, és nem publikus „eredmények” tették a politikai értékelhetőségét vegyessé. Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke arra utalt, hogy a miniszterelnök nem a magyar érdekeket képviseli, hanem külső (orosz) nyomás alatt cselekszik, célja az európai egység bomlasztása és az ukrán esélyek csökkentése.

A témát ellenzéki politikusok mellett olvasóink is lelkesen kommentálták, ebből válogattunk:

Erzsébet: „Orbán csak kirúgat minket az EU-ból … Útlevelet visszavezetni.. vízum, kiutazási engedély...kivihető deviza korlátozása … Bravó. Hová fejlődtünk? 70-es évek…”

Dániel: „Nem tud kirúgatni, ez csak parasztvakítás, amikor eljátssza.”

Adél: „Az a feladata, hogy Putyin minden parancsát teljesítse! Ha nem teszi, Putyin mindent, MINDENT kitereget Orbánról. Állítólag hang- és képanyagai vannak a mi drága jó miniszterelnökünkről. De még Trumpról is. Hogy miket tudhat az új KGB? De az is lehet, hogy mindez kamu.”

István: „Nem azért ment, de ha az is benne van, akkor jól tette! Ennek a globalista, rabló háttér által lefizetett csicskák által irányított uniónak szét kell hullani! Le a libsi diktatúrával!”

Orbán Viktor Moszkvában

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Attila: „Amerikába is azért ment Trumphoz. Viktor csak épelméjű emberekkel hajlandó tárgyalni. Az eddigi tények is azt mutatják, hogy a világ nagy vezetői is megválogatják kivel ülnek egy asztalhoz. Brüsszeli bürokratáknak ott nincs helyük.”

Csilla: „Simán! Nekem sincs más tippem, csak a kavarási instrukciók miatt mehetett és biztosította őt Putyin arról, hogy megnyeri a következő választást is!”

Mária: „Most már tényleg mi döntsünk, Kelet vagy Nyugat. Ha a magyarok nem akarják, hogy megint ide jöjjenek a ruszki katonák, és putyin gyarmata legyünk, akkor jövőre meg kell nyerni a választást. Csak nyugat, soha többet orosz és soha többet Fidesz.”

Ágnes: „Miért ment egy egész csapattal, mit keres ott Lázár? Talán bemutatták, mint Orbán leendő utódját, vagy KGB-s lesz?”

Marika: „Békét szállítani fegyverrel. Történelemismeret hiányos, elvtársak.”

