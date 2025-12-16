Az adatvédelmi hatóság a Tisza központját vizsgálja

„Miután reggel karácsonyi ajándékokat vittünk a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonba, kiszállt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság nevű bábhatóság a TISZA központjába” – írta kedd délelőtti bejegyzésében Magyar Péter.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november elején indított vizsgálatot, miután október végén olyan kétszázezer soros adatbázist hoztak nyilvánosságra ismeretlen elkövetők, amely feltehetően a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációjának felhasználóit és a regisztrációnál megadott adataikat tartalmazta – idézi fel a Telex.

Orbán Viktor másnap azonnali vizsgálatot rendelt el, emellett összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, az adatbázis elemzése alapján pedig megállapították, hogy „az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek”.

A Tisza elnöke a posztjában azt írta, mivel Péterfalvi Attila személyesen nem jelent meg a Tiszánál, csak a kollégáinak tudta feltenni a kérdéseit, mint például: „Mit tett a hatóság annak megakadályozására, hogy a kormánypropaganda politikai hovatartozás alapján listázzon 200 ezer magyar embert?”, valamint „Tett-e büntetőfeljelentést a fideszes politikusok és propagandisták ellen, amiért civil embereket fenyegetnek?” – teszi hozzá a Telex.