Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától szivárgó neveket taglaló lapokat

A Mandiner ilyen neveket tartalmazó listájának megjelenése után a HVG megkereste a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH), és arról érdeklődött, hogy vizsgálják-e a hetilap eljárásának jogszerűségét.

Válaszában a hatóság közölte: kérelemre indult eljárásokban vizsgálják az azokban megjelölt médiaszolgáltatók szerepét a nyilvánosságra került személyes adatok kezelése tekintetében – írja a HVG.

Az adatszivárgás úgy látszik nem tántorította el a Tisza Párt híveit

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Mivel folyamatban lévő eljárásról van szó, ezért többet nem árultak el, ám „az eljárások lefolytatása után a hatóság tájékoztatni fogja a nyilvánosságot azok eredményéről” – tették hozzá.

Levelében a NAIH arról is írt, hogy október 6-án hivatalból értesültek a Tisza Világ applikációt érintő potenciális adatvédelmi incidensről, másnap pedig hatósági ellenőrzést indítottak a Tisza Párttal szemben „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”, és az ellenőrzés jelenleg is folyamatban van.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor szerint az ukránok állnak a Tisza Párt adatszivárgása mögött

Az előzmények

A kormányközeli Index októberben írta meg, hogy a Tisza Párt szeptember elején élesített applikációjából, a Tisza Világból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerülhettek ki. Erre válaszul a Tisza Párt belső vizsgálatot jelentett be, és azt állította, hogy „összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták” a rendszert. Hétvégén a szintén kormányközeli Magyar Nemzet már 200 ezer felhasználó adatainak kikerüléséről írt – foglalja össze a HVG.

Kedden aztán a Mandiner kisebb „leleplező” listával állt elő azokról a „levitézlett ellenzéki politikusokról, óellenzéki értelmiségiekről és független-objektív újságírókról”, akikről úgy tudják, hogy regisztráltak a Tisza Világba.