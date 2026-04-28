Az akkumulátorgyárak ügye is hozzájárulhatott a Fidesz vereségéhez

A lokális konfliktusok bizonyos esetekben képesek voltak felerősíteni a kormánypárt támogatottságának csökkenését, ami arra utal, hogy a választói viselkedésben a helyi tényezők növekvő jelentőséggel bírnak. Ezeknek a lokális konfliktusoknak a hátterében pedig nagy valószínűséggel a lakosság akkumulátoriparral szembeni fokozott kiszolgáltatottság-érzete és annak opponálása áll – áll a Republikon Intézet lapunkhoz eljuttatott legújabb elemzésében, amely a Fidesz választási eredményeit vizsgálta azokon a településeken, amelyek az elmúlt években valamilyen módon az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódtak.

A legnagyobb visszaesések a kisebb településen figyelhetők meg. Ácson, Alsózsolcán vagy Sóskúton például a Fidesz vesztesége több mint 4-5 százalékponttal haladta meg az országos átlagot. Hasonló mintázat látható Iváncsán, Monoron vagy Vésztőn is, ahol a párt nemcsak abszolút értelemben veszített jelentős támogatottságot, hanem az országos átlaghoz viszonyított pozíciója is romlott – mutat rá az elemzés.