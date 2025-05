Az Alkotmánybíróság kaszálta el a gyermekvédelmi törvény egyik passzusát

A tavalyi szigorításkor került a gyermekvédelmi törvénybe az a kitétel, amely szerint végkielégítés nélkül megszüntethető annak a gyermekvédelmi dolgozónak a munkaviszonya, aki nem felel meg a „kifogástalan-életvitel” ellenőrzése során a kormány által megszabott feltételeknek.

Az Alkotmánybíróság csütörtökön közzétett határozata szerint azonban a törvénybe foglalt, a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszüntető jogcím

„nem azonos a rendkívüli felmondási jogcímekkel, ezért az nem eredményezi automatikusan a végkielégítésre való jogosultság hiányát. Ezért az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezés alaptörvény-ellenessé nyilvánításáról és megsemmisítéséről, valamint általános alkalmazási tilalmáról döntött”.

A kifogástalan életvitelt egy 500 kérdéses vizsgával ellenőrizték, amelyen például a nemi életre és a szexuális irányultságra is vonatkozó kérdések is szerepelnek. Az is azonnali felmondással járt, ha valaki nem volt hajlandó kitölteni az adatlapot.

Kapcsolódó cikk Most a gyermektáborok szervezőivel szemben vezet be szigorítást a kormány 2025 nyarán új rend köszönt be a gyermektáborokban: aki gyermektábort szervez, vagy abban részt vesz felnőttként, csak erkölcsi bizonyítvánnyal dolgozhat ott.

Az Alkotmánybíróság döntése azonban az elbocsátások jogszerűségét nem vitatja, csupán arról szól, hogy ezek végkielégítés nélkül történtek.

(via 444)