Az amerikaiak is úgy irányítják a magyar kormányt, ahogy nekik tetszik?

Terjedelmesebb cikket közölt a Politico arról, hogyan befolyásolhatja Donald Trump több döntése az európai szankciós rezsimet Oroszország ellen – írta a Telex. A cikk Magyarországon keresztül mutatja meg, milyen hatása van Trumpnak a szankciókra. Egy januári esetet idéz fel, amikor Orbán Viktor kormánya meg akarta vétózni az oroszok elleni szankciók megújítását abban bízva, hogy új elnök van a Fehér Házban.

Trump azonban váratlanul még több szankcióval fenyegette meg Oroszországot, ha nem hagyja abba a háborút. Két tisztviselő azt mondta a Politicónak, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter ekkor felhívta magyar kollégáját, Szijjártó Pétert, és megmondta neki, hogy ne vétózzon. Így is lett. Ez a sztori sokakban azt a reményt kelti az EU-ban, hogy az amerikaiak bele fognak állni a kemény szankciókba. Margus Tsahkna észt külügyminiszter is erről beszélt a lapnak. Ha Trump mégis enyhítene ezeken, az EU nehezen tudná megakadályozni a magyar vétókat. A unió nem tudott teljesen leválni az orosz gázról és olajról, mivel tartanak – sőt inkább akadoznak – a tárgyalások ezek amerikai pótlásáról. Amerika nélkül az orosz olajat illegálisan exportáló teherhajóflottát és az ársapkát se tudná az EU ellenőrizni. A cikkben ezen a ponton előkerül még egyszer Magyarország, amely Szlovákiával együtt abban bízik, a jövőben is tud vásárolni a csővezetéken érkező orosz gázból a némileg drágább LNG helyett.