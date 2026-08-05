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Közélet Amnesty International MTVA Magyar Péter

Az Amnesty szerint nincs rendben, ha Magyar Péter dönt arról, hogy ki dolgozhat a közmédiánál

mfor.hu

A 2019-ben letiltott civil szervezet szerint a korábbi rendszer szereplőinek visszahozása sem működhet.

Az Amnesty International Magyarország először arra reagált, hogy a Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa egy csaknem 500 oldalas gyűjtést adott át a megújuló közmédia júliusban kinevezett vezetőinek, amelyben e-mailek, SMS-ek bizonyítják, hogy politikai utasításokat kaptak.

„Bár senkinek sem lehettek kétségei afelől, hogy a közmédia egyetlen célja az elmúlt 16 évben a valóság letagadásával és meghamisításával a Fidesz-kormány támogatása volt, mégis sokkoló a nyilvánosságra hozott dokumentum” – közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

Kitérnek arra is, hogy az átadott dokumentumokban a jogvédő civil szervezet 2019-es letiltását is megemlítik. Mint írták, „az anyagainkat érintő cenzúrából nemzetközi botrány lett, mert soha nem fordult még elő, hogy egy uniós országban politikai okokból letiltsák őket és a Human Rights Watchot.”

Sokkoló, mert a 2020 és 2025 között évente több mint 100 milliárd közös forintunkból működő közmédia a manipulációval, hazudozással és félelemkeltéssel valójában éppen mindannyiunk, vagyis a köz ellen dolgozott

– emelték ki.

A szervezet azonban az új kormányt is kritikával illette a közmédia vonatkozásában. Az Amnesty szerint az MTI-dolgozók anyaga pontosan megmutatja, miért van szükség a függetlenség és hitelesség visszaállítására, a közmédia új vezetői előtt azonban óriási feladat áll, hogy visszanyerjék a bizalmat.

„Ehhez azonban olyan embereket kell találniuk, akik nem vettek részt ebben a gyalázatban, főleg nem a propaganda média arcaiként, szerkesztőiként vagy döntéshozóiként. Ahogyan nincs rendben a korábbi rendszer szereplőinek visszahozása, úgy az sem, ha Magyar Péter dönti el, hogy ki dolgozhat ott”.

A miniszterelnök „közbelépéséről” bővebben itt olvashatnak:

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