Az árrésstop marad, legalábbis egyelőre

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a következő hetekben, de legkésőbb nyár végéig el kellene törölni az árrésstopot – derült ki az RTL Híradóból.

A kereskedők már hónapok óta kritizálják az Orbán-kormány egyik ikonikus és sokat vitatott döntését, mert állításuk szerint emaitt az ágazat több száz milliárd forintos veszteséget szenved el. Már két hete is jelezték, hogy most kedvező a pillanat a döntés kivezetésre. Múlt héten Varga Mihály jegybankelnök is közölte, hogy az árrésstop megszüntetése nem veszélyeztetné az árstabilitást. A GKI gazdaságkutató cég is úgy látja, hogy a kivezetés után idén és jövőre is alig emelkedne az infláció. Magyar Péter miniszterelnök egy kormányszóvivői tájékoztatón úgy vélekedett, hogy csökkenő pályán van az infláció, és ha így marad, érdemes lehet megfontolni az intézkedés kivezetését. A Pénzügyminisztérium az RTL Híradó kérdésére ugyanakkor szimplán csak annyit közölt, hogy nincs napirendben az árrésstop kivezetése.

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