Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

A közélet befolyásolására alkalmas civil szervezeteket ellenőrzött az Állami Számvevőszék, de nem feszült bele. A közhiteles nyilvántartás szerint 4668 ilyen egyesület, illetve alapítvány működik az országban, de ezek közül alig valamivel több mint egy tucat gazdálkodását vizsgálták 2021-24 között, míg további 21 esetben a támogatás felhasználását 2025-ben – írja a Népszava.

A hivatalos meghatározás szerint azok a civil szervezetek tartoznak ebbe a körbe, amelyek mérlegfőösszege eléri a 20 millió forintot. Kivételt képeznek a pártalapítványok, a kölcsönös biztosító egyesületek, a szakszervezetek, a sportegyesületek, a vallási közösségek és a nemzetiségi szervezetek.

Áder János beszél a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány rendezvényén

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az ÁSZ vizsgálta a hazai kulturális életre erős befolyással bíró Nemzeti Kulturális Alapot (NKA), amelynek vagyona javarészt a szerencsejáték-bevételekből származik, évi költségvetése rendre 10 milliárd felett van. Vizsgálták a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Zrt.-t. Vizsgálták a Tempus Közalapítványt, amely a felfüggesztett Erasmus-programok helyett a Pannónia ösztöndíjprogramot és a nemzetközi hallgatók idecsábítását célzó Stipendium Hungaricumot szervezi. Utóbbi keretében 300 milliárdot költöttek el 10 év alatt.

Az ÁSZ által szintén górcső alá vett Bethlen Gábor alapkezelő legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyes ajánlása alapján, két nap alatt pályázat nélkül kapott 300 millió forintos támogatást, hogy abból pénzelje a Tisza Párt lejáratására gründolt Mesterséges Intelligencia Kutatóintézetet.

Kapcsolódó cikk Brutális számokkal zárta tavalyi évét az MCC alapítványa Vagyonuk elérte a félmilliárdos álomhatárt.

Az ÁSZ arra jutott, hogy a szervezetek a „támogatásokat eredményesen használták fel”. Külön kiemelték, hogy a vizsgált szervezetek által rendezett programok és rendezvények széles körű médiajelenléttel bírtak 11 esetében. A 13-ból 5 szervezet nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el a beszámolóját, 9 működtetett saját honlapot a tevékenysége bemutatására, de ebből is csak kettő tett eleget a közzétételi kötelezettségének. Három nem tette közzé a számviteli beszámolóját, három pedig hiányosan tette. A 21 támogatásból 16 esetében határidőre elszámoltak a pénzzel, 15-nél a felhasználást igazoló bizonylatokat is sikerült benyújtani.

Az 1996-ban alapított Mathias Corvinus Collegiumot üzemeltető Tihanyi Alapítvány nem került be az ÁSZ által mindösszesen vizsgált négy alapítvány közé.

Kimaradt a volt köztársasági elnök, Áder János felügyelte Kék Bolygó Alapítvány, amely csak jövő februárban nettó 7 milliárd forintot költ egyetlen rendezvényre, a Planet Budapest Innovatív Fenntarthatósági Kiállításra és Élményprogramra. Nincs a kiszemeltek között az eredetileg a kínai Fudan Egyetem építésére létrehozott, majd Tudás-Térre átkeresztelt alapítvány sem, amely 2021-ben 600 millió forint tőkét, 6 milliárd forint értékű fejlesztési forrást és összesen 17,8 hektárnyi ingatlant kapott 12,7 milliárd forint értékben.