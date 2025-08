Az ÁSZ vizsgálat mindent rendben talált a kormánypártok gazdálkodásában

Ebben a körben a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (Fidesz) és az Indítsuk Be Magyarországot (Momentum) vizsgálatakor nem talált kifogásolni valót a számvevőszék, a többieknél akadtak kisebb-nagyobb gondok — írta a Népszava.

A számvevőszék az említett pártok pártalapítványainak működését is ellenőrizte. A vizsgált két évben (2022-2023) a Fidesz pártalapítványa összesen 3 milliárd 125 millió forintot kapott, a KDNP alapítványa valamivel több mint 300 milliót, a momentumos majdnem 327 milliót, a kutyapártos kis híján 160 milliót, a Mi Hazánk Alapítvány pedig mintegy 285 milliót.

A Momentum az ÁSZ kifogásolta viszont, hogy talált olyan intézkedést, amit a Momentum nem hajtott végre, pedig az szerepelt a számvevőszék által is elfogadott intézkedési tervben. Az MKKP-nél a vagyon nyilvántartása nem volt szabályszerű. A Kutyapárt a korábbi ÁSZ-ellenőrzés megállapításai alapján készített intézkedési tervében meghatározott tíz feladat közül ötöt nem teljesített. A Mi Hazánk nyilvántartási rendszere nem volt alkalmas az egyéb hozzájárulások, adományok összegének alátámasztására. és az ellenőrzött időszakban nem hozta létre a jogszabályban előírt felügyelőbizottságot, így nem biztosította gazdálkodása és törvényes működése ellenőrzését – hívta fel a figyelmet a számvevőszék.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) újonnan nyilvánosságra hozott jelentései szerint a Fidesz 2022-ben megközelítőleg 3 és fél milliárd forintból gazdálkodhatott, 2023-ban nagyjából 2,1 milliárdból. A KDNP 2022-ben 213 millió, 2023-ban 364 millió forinthoz jutott. A Momentum a vizsgált években közel 620, illetve 867 millió forint bevételt mutatott ki. A Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz (MKKP) egyik évben csaknem 570 millió, a másikban 118 millió forint folyt be. A Mi Hazánk 2022-ben több mint 800 millió, 2023-ban 242 millió forint bevételt könyvelhetett el – vette észre a Népszava. Az ÁSZ ellenőrzés a kampányra fordított pénzek felhasználására nem terjedt ki.

