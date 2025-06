Az ászok csatája után Tisztelt Ász!

Az esemény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke is a teniszezők között volt, ahogy dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is. A volt országgyűlési képviselők közül részt vettek: dr. Baja Ferenc (MSZP), dr. Bohács Zsolt (FIDESZ MPSz), Gúr Nándor (MSZP), Hoffman Pál (KDNP), dr. Karl Imre (MSZP), Lakos Imre (SZDSZ), Manninger Jenő (FIDESZ MPSz), dr. Mádi László (FIDESZ MPSz), dr. Molnár Attila (FIDESZ MPSz) jelenleg Komárom polgármestere, Molnár Gyula (MSZP, később DK), Puch László (MSZP), Sági István (FIDESZ MPSz), Szabó István (FIDESZ MPSz), dr. Varga István (FIDESZ MPSz), dr. Veres János (MSZP).

A jelenlegi és a volt parlamenti képviselők, valamint állami vezetők 52. alkalommal megrendezett Tisztelt Ász! tornáján csak amatőr játékosok teniszeztek, akik viszont csodálattal emlegették az előző heti párizsi álomdöntőt ászait. A teniszben szerzett jártasság alapján hét ágon több mint ötven mérkőzésen zajlott a párosok teniszversenye, amelyen nemcsak egymással, hanem a hőséggel is meg kellett küzdeniük a játékosoknak.

Bizonyára sokáig emlegetik még a teniszrajongók a Carlos Alcaraz és Jannik Sinner által a párizsi Roland Garros-on alig egy hete megvívott álomdöntőt. Így volt ezzel a vasárnap megrendezett Tisztelt Ász! társasági tenisztorna mintegy harminc párosa is, akik a tűző napon több-kevesebb sikerrel próbálták utánozni a párizsi hősök technikai megoldásait.

