Közélet Alapítvány Ingatlan Lázár János

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Egy friss, a péntek esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében összesen 1374 állami ingatlan – többek között legelők, szántók, rétek, erdők, utak, gyümölcsösok, a börtöngazdaságok földjei – kerül a Jövő Nemzedék Földje Alapítványhoz, amely kuratóriumi elnöke Lázár János építési és közlekedési miniszter, kuratóriumi tagja pedig Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke is. Az alapítvány tulajdonában van a 2024-ben már 12 milliárd forintos forgalmú mintagazdaság, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok is – mutat rá a Telex.

A most szóban forgó ingatlanok – melyek között sok hartai, baracskai és solti is található, amelyek érdekessége, hogy mindhárom településen működik börtön – tulajdonjogát ingyenesen szerezheti meg az állam és adhatja a földeket Lázár alapítványának vagyonkezelésébe.

Az, hogy  pontosan mekkora területről van szó, a kormányrendeletből nem derül ki, de az Átlátszó korábban helyezte kilátásba, hogy körülbelül 16 ezer hektárnyi földet kaphat az államtól a Lázár által elnökölt alapítvány. Az oknyomozó portál szerint a területeken most négy állami büntetés-végrehajtási agrárcég működik: az Állampusztai Kft., a Pálhalmai Agrospeciál Kft., az Annamajori Kft. és a Nagyfa-Alföld Kft.

Március elején a Partizán megkérdezte Lázártól, mit fognak kezdeni a földekkel, amire a miniszter azt válaszolta, nem kell aggódni, és majd akkor adnak részletes tájékoztatást, ha az alapítvány vagyonkezelésébe kerülnek a földek.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból – Frissítve!

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak. A külügyi tárca szerint nevetséges a vád. 

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A Nézőpont szerint a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet.

Szeged eddigi ellenzéki képviselője is visszalépett

Szeged eddigi ellenzéki képviselője is visszalépett

Szabó Sándor háromszor tudott mandátumot szerezni.

Ukrán vagy orosz kémek vannak a spájzban Gulyás Gergely szerint? Percről percre a csütörtöki Kormányinfóról

Gulyás Gergely a kémügyekről és a titkosszolgálati akciókról – ez történt a Kormányinfón

Kémbotrányok repkednek, de mit mond a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket, kérdéseket és válaszokat!

Április 7-én Budapestre jöhet Trump alelnöke

Április 7-én Budapestre jöhet Trump alelnöke

A látogatás részletei azonban még változhatnak.

Megjelent az Orbán-kormány ukrajnai gázstop rendelete

Megjelent az Orbán-kormány ukrajnai gázstop rendelete

Nyár közepéig nem lesz érdemi változás.

Házkutatást tartottak a Tisza Párt informatikusai elleni műveletről nyilatkozó nyomozónál

Újabb fejlemények az ügyben.

