Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Egy friss, a péntek esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében összesen 1374 állami ingatlan – többek között legelők, szántók, rétek, erdők, utak, gyümölcsösok, a börtöngazdaságok földjei – kerül a Jövő Nemzedék Földje Alapítványhoz, amely kuratóriumi elnöke Lázár János építési és közlekedési miniszter, kuratóriumi tagja pedig Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke is. Az alapítvány tulajdonában van a 2024-ben már 12 milliárd forintos forgalmú mintagazdaság, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok is – mutat rá a Telex.

A most szóban forgó ingatlanok – melyek között sok hartai, baracskai és solti is található, amelyek érdekessége, hogy mindhárom településen működik börtön – tulajdonjogát ingyenesen szerezheti meg az állam és adhatja a földeket Lázár alapítványának vagyonkezelésébe.

Az, hogy pontosan mekkora területről van szó, a kormányrendeletből nem derül ki, de az Átlátszó korábban helyezte kilátásba, hogy körülbelül 16 ezer hektárnyi földet kaphat az államtól a Lázár által elnökölt alapítvány. Az oknyomozó portál szerint a területeken most négy állami büntetés-végrehajtási agrárcég működik: az Állampusztai Kft., a Pálhalmai Agrospeciál Kft., az Annamajori Kft. és a Nagyfa-Alföld Kft.

Március elején a Partizán megkérdezte Lázártól, mit fognak kezdeni a földekkel, amire a miniszter azt válaszolta, nem kell aggódni, és majd akkor adnak részletes tájékoztatást, ha az alapítvány vagyonkezelésébe kerülnek a földek.