Az éj leple alatt nyújtotta be a Fidesz az Alaptörvény 15. módosítását

Alkotmányos alapjoggá tennék a készpénzzel történő fizetés lehetőségét, a gyermekek „megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való joga” pedig javaslatuk alapján az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot megelőzne. Az alaptörvényben tiltanák a kábítószerek használatát, terjesztését, előállítását és népszerűsítését. Kezdeményezik továbbá hogy a kettős állampolgárok magyar állampolgársága „határozott időre felfüggeszthető legyen”, illetve azt is, hogy az ügyészek hetven éves korukig szolgálhassanak – írta a Telex.

Benyújtotta a Fidesz az Alaptörvény módosítását a parlamentnek – jelentette be a frakció Facebook-oldalán kedden késő este. Az országgyűlés honlapjára felkerült alaptörvény módosításában a Fidesz frakciója saját megfogalmazása szerint „a teremtés sorrendjével egyezően” férfiként vagy nőként határozza meg az embereket, mondván a születési nem biológiai adottság, az államnak pedig feladata a születési nem megváltoztatásának lehetőséget sugalló törekvések megakadályozása. Az alaptörvény szövegébe ebből annyi kerül be, hogy „Az ember férfi vagy nő”, közvetlenül az apa férfi, anya nő mondat elé.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!