

Közélet Budapest Ingatlan Navracsics Tibor

Az első budapesti fecske: Mátyásföld is elesett

mfor.hu

Navracsics Tiborék rendelete nyomán. 

Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől: a “helyi önazonosság védelméről” szóló új rendelet nemcsak a lakcímbejelentést, hanem az ingatlan-adásvételeket is szabályozza – írja a  Pénzcentrum.

A kerület képviselőtestületének határozata szerint 2026. január 1-jétől új korszak kezdődik Budapest XVI. kerületében: a 20/2025. (X.27.) önkormányzati rendelet célja a kerület “kertvárosi jellegének és közösségi értékeinek megőrzése”.

A rendelet szerint nem létesíthet Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakcímet az a betelepülő, aki olyan ingatlanban kíván tulajdont szerezni, amely vonatkozásában

  • településképi kötelezést előíró határozat van érvényben vagy
  • településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye
  • ami a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.
  • A XVI. kerület új rendelete szerint az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanokon – vagyis ahol több tulajdonos osztozik ugyanazon a telken vagy házon – a kijelölt, „kiemelt” övezetekben legfeljebb hét ember létesíthet lakcímet egy rendeltetési egységben (például egy lakásban vagy házrészben).

Ez az első budapesti kerület. Vajon lesz követője?
Ez az első budapesti kerület. Vajon lesz követője?
Fotó: Facebook/XVI. kerület

Ha már hét embernek van oda bejelentett lakcíme, a nyolcadik és további személyek csak akkor jelentkezhetnek be, ha egymás közeli hozzátartozói, és az ingatlan megfelel a kerületi építési és településképi előírásoknak.

A lakcímkérelem benyújtható elektronikusan, postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban. A kérelmekről az Ügyrendi Bizottság dönt, végül a jegyző adja ki az engedélyt a lakcím létesítéséhez.

A rendelet szerint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg a Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lévő minden olyan, legfeljebb három szintes lakóépület tulajdoni jogának betelepülő részére, ellenérték fejében történő átruházása esetén, amelynek során a szerződés tárgya nem az ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada.

Az e-ingatlanugyvedek.hu listája szerint október 21-ig 95 hazai településen alkottak önazonossági rendeletet, ezekben a beköltözést korlátozzák valamilyen formában az önkormányzatok. A fővárosban a XVI. kerület az első, amely a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által fémjelzett törvényt alkalmazza.

