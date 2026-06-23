„Az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb” – visszavágott a bukott államtitkár

Június 23-i hatállyal felmentette Kovács Zoltánt a Nimród Vadászújság főszerkesztői feladatainak ellátása alól az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége – a hírt kedden a Vadászkamara közölte közleményben. A bejelentés a 444.hu vette észre. Az érintett az a Kovács Zoltán, aki az áprilisban megbukott Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára volt. A Vadászkamara elnöksége arról is döntést hozott, hogy a korábban szeptember 5-ére, Pákozd-Sukorói Arborétumba és Vadasparkba tervezett Országos Vadásznapot nem fogják megtartani. Ennek alapvetően technikai és anyagi okai vannak.

A volt államtitkár a Facebookon reagált, és azt írta, hogy nem hívták meg a keddi ülésre, köszöni mindenkinek, aki az elmúlt 7 évben velük volt és őszintén gondolta, hogy a vadászat ügyében nincs pártpolitika. Majd kicsit indulatosabban úgy fogalmazott: „mindenki másnak küldöm Fekete István (“Gyeplő nélkül”) idezetét: »Nem csoda, hogy annyi baj van a világon, mert az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb.« – írta a Facebookon Kovács Zoltán, a bukott Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára.