Az emberek nagy része pontosan tudja, kinek a bőrébe bújt Majka

Érdekes eredménye a felmérésnek, hogy a megkérdezettek 83 százaléka azt mondta, nem változott a véleménye a magyar kormányról a szám hatására, és csak 6 százalék mondta azt, hogy romlott a véleménye – igaz, a kormánypárt szavazóinak körében is 4 százalék nyilatkozott így.

Abban is nagy a különbség, hogy Bindzsisztán korrupt vezetőjének figurája mögött kit vélnek felfedezni a megkérdzettek. Arra a kérdésre, hogy „A Majka-dalban bemutatott Bindzsisztán korrupt vezetője Magyarország vezetését mutatja be?” összességében 57+16 százalék válaszolta, hogy egyetért vagy inkább egyetért, de a Fidesz-szavazók körében csak 37 százalék ez az arány.

Ebből az derült ki, hogy a megkérdezettek 80 százaléka már hallott a számról, és akik hallottak róla, azoknak 75 százaléka meg is hallgatta vagy nézte azt. A kormánypárti szavazók körében alacsonyabb ez az arány, közülük csak 43 százaléknyi volt kíváncsi Majka produkciójára, hiába hallottak már róla.

