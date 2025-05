„Az erdélyiek nem tudják mi van Magyarországon, mert a köztelevíziót nézik” – mondja az első erdélyi Tisza Sziget alapítója

Amikor Kátai István erdélyi színművészt és digitális tartalomkészítőt, az első erdélyi Tisza Sziget alapítóját a 444-nek adott interjújában arról kérdezték, miért olyan népszerű a Fidesz Erdélyben, kijelentette:

„Az erdélyiek nem tudják mi van Magyarországon, mert a köztelevíziót nézik, de a sajtószabadságot Erdélyben is meggyilkolták”

Kátai ehhez még hozzátette, amikor magyarországi független médiumok sajtócikkei jelennek meg erdélyi Facebook-csoportokban, akkor jellemző a hazaárulózás. „Nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lesz az, amíg eljut az erdélyi választópolgárokig, hogy ez a rendszer a lelkeket rombolja” – mondta.

Beszélt arról is, hogy mióta kiállt a nyilvánosság elé gyakran érik támadások. „Vannak iskolatársaim, akik politikusok lettek, ők szemtől szembe is elmondják nekem, hogy hazaáruló vagyok. Súlyosabb incidenstől nem tartok, pedig már sokszor megígérték nekem, hogy kinyírnak, lámpavasra lógatnak, de semmi nem történt azon kívül, hogy egy volt iskolatársam, amikor elment mellettem, a földre köpött.”

Kátai István színművész az első erdélyi Tisza Szigete alapítója

Fotó: Facebook Korábban a Transtelex számolt be róla, hogy április 5-én Kolozsváron megalakult az Erdélyi – Kossuth Tisza Sziget közösség, amely Tisza Párt mozgalmához kapcsolódik. Mindezt Kátai a Facebook oldalán jelentette be. Mint írta, az alapítást fél éves önkéntes munka előzte meg.

„Ez a közösség azokért jött létre, akik nem hajlandók belenyugodni abba, hogy Orbán Viktor rendszere tovább mérgezze a jövőnket. Azokért, akik hisznek az igazságban, az emberi méltóságban, a szabadságban, és akik készek egy élhetőbb, igazságosabb Erdélyért tenni” – írta Kátai a bejegyzésében. Hozzátette azt is, hogy szívesen segít mindenkinek, aki szintén szeretne még Erdélyben Tisza Szigetet alapítani. A fő céljuk az, hogy tagjaik aktívan részt vegyenek a helyi közösségi életben, fellépjenek a korrupcióval és a hatalmi visszaélésekkel szemben.

A Transtelex arról írt, hogy Kátaiék úgy vélik, az RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) már nem képviseli hitelesen az erdélyi magyar közösséget, elvesztette az autonómiáját, a közéletet bénító külső hatások miatt szükség van új, alulról szerveződő közösségekre. „Az egyetlen hiteles érdekképviselet, az RMDSZ, már nem a saját kottájából játszik” – írják az alapító nyilatkozatban. Az RMDSZ-ről a 444-nek most úgy nyilatkozott, hogy „nem tehetek mást, minthogy az RMDSZ-re szavazok, más magyar párt nincs, nincs más választásunk. Olyan román párt pedig nincs, amire szívesen adnám a voksomat.”

Kátai beszélt arról is, hogy alapvetően a párt kereste meg, miután a Facebookon több olyan írást is közzétett, amiben kiállt Magyar Péter mellett. Szerinte bár sokan nem merték, illetve merik az arcukat adni a Fidesz ellenes politizáláshoz, végül 5 taggal áprilisban megalakult a kolozsvári Tisza Sziget. Emellett van egy Facebook-csoportjuk is, amiben már több, mint 800-an vannak, illetve alakulóban van már a nagyváradi sziget is.