„Az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer” – Olvasóink reagáltak a héten Brüsszelben történtekre

A hét végéhez közeledve ismét számot vetünk, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, amelyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain posztolva legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A héten hírt adtunk róla, hogy Orbán Viktor Brüsszelben járt. Az Európai Tanács csúcstalálkozóján a téma az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel volt, a miniszterelnök azonban vétózta a Tanács döntését, így a megállapodás nem tudott megszületni. Ez annak fényében volt igazán meglepő, hogy decemberben már a hitelkonstrukcióban az érintettek megállapodtak – Magyarország pedig két másik tagállammal együtt ugyan kimaradt a hitelezők köréből, de a szükséges hozzájárulást megadta. „Egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígéretünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy” – mondta az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az MTI beszámolója szerint.

A hír olvasóinkat kommentálásra indította, leírták mit gondolnak Orbán szerepéről és döntéséről.

István: „Világossá kellene tenni az összes tagállami vezető számára, hogy felesleges a magasztos duma, az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer.”

József: „Majd kiküldik (ti. a hitelként nyújtott pénzt – szerk.) Lengyelországon keresztül kamionnal… Itt már veszélyes minden.”

Károly: „Sajnos be kell ismerni, hogy Orbán a ”karmester„ az unióban. Az ő vétói magasabb rendűek, mint a többi tagállam egységes akarata? Mert ők nem mernek az asztalra csapni hogy EDDIG S NE TOVÁBB? IGEN!! Mert hagyták megerősödni a patriótákkal együtt a demokrácia jegyében, hogy tán azért még náluk is mond valamit az empátia? De akiknél csak a vagyon, a pénz az uralkodó eszménykép, azoktól hogy várnánk el együttérzést? Feláldozni a Haza oltárán a saját büszkeségünket, azt már nem?”

Olli: „Szeretni való a mi miniszterelnökünk, eddig mindent megoldott úgy, hogy a polgárokat ne érje nehézség. Leckéztessük meg rosszakaróinkat határon belül és kívül is!”

Barnabás válaszol: „Mire gondol, hogy sikerült megállítani Brüsszel pénzét? Vagy hogy a korábban kapott pénzt nokiás doboz helyett kamionokkal hordták ki az MNB-ből?”

Olli: „Jól élsz vagy nem? Ha rosszul élsz, arról csak te tehetsz! Ez a sorsod, magadnak alakítod, senki nem fog örökbe fogadni.”

Barnabás: „Ez az Ön részéről igazán gagyi szöveg. Tudja, ez a pénz nem a bankszámlámról hiányzik, hanem az oktatásból, az egészségügyből, és még ezer más helyről. Igaz, hogy mindenki a saját szerencséjének kovácsa, de [...] nagyon szomorú látni, hogy egyesek mennyire támogatják a lopást. [...] Tudja, nekem nem kell az AI, én a való világból tájékozódom, mikor a gyerekeim bemennek a suliba, és nincs mindig tanár, vagy négy év alatt négy osztályfőnök megy el. De azt is említhetem, hogy mikor ultrahangra kértem időpontot, akkor még azt se tudták megmondani, hogy mikorra lenne, mert nincs orvos. És ez csak néhány példa.”

