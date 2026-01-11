2p
Az év első időközi önkormányzati választásait rendezik vasárnap

Bácsszőlősön polgármestert, Dunaszigeten és Bedegkéren pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak.

A Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön azért tartanak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, Szarvas Róbert Norbert (független) tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene. A község polgármesteri székéért azonban ismét elindul három másik független jelölt – Lakatos Koppány Vajk, Vida Attila és Mózer Andrea – mellett, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el. Az időközi voksoláson a település egyetlen szavazókörében több mint 260 választópolgár adhatja le szavazatát.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszigeten a polgármestert és a képviselő-testület hat tagját választják meg vasárnap, miután a testület tavaly október 1-jén feloszlott. A polgármesteri posztért két független jelölt indul, Husvéth Béla és Kovács Dávid. A képviselő-választáson 16 független jelölt indul. A jelöltekre három szavazókörben több mint 1600-an adhatják le voksukat.

A Balatontól mintegy 35 km-re délre fekvő Bedegkér katolikus temploma
Fotó: Wikipédia/ Pasztilla aka Attila Terbócs

A Somogy vármegyei Bedegkéren polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött. A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település polgármesteri székéért három független jelölt, Bódog Róbert, Steinbacher Tamás és Vati József indul, a négy képviselői helyre tizenegyen pályáznak, mindannyian függetlenek. A község mintegy 330 szavazásra jogosult polgára egy szavazókörben voksolhat.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

