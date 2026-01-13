Az Integritás Hatóság a nyomozás közepén új felsőkategóriás autót vett

1 darab felsőkategóriás személygépjárművet vásárolt az Integritás Hatóság december 17-én 24 235 000 forintért, a nyertes ajánlattevő pedig a kecskeméti Dél-Magyarország Autóértékesítő Kft. A hatóság a legjobb ár-értékarányt tekintette irányadónak a döntésnél – igaz, csak egy cég indult a tenderen. Vélhetően ennek is nagyon örültek, hiszen a korábbi három tenderen – amelyen autóbérlésre és autóvásárlásra keresték a partnerüket – nem indult egy cég sem.

A korábbi, autóbérlésre és beszerzésre irányuló három közbeszerzés meghiúsult, mert egyetlen cég sem tett ajánlatot. Most azonban úgy tűnik, mégis akadt egy, amely a nyomozás visszatartó ereje ellenére elindult a pályázaton, s meg is nyerte azt.

A gépjármű – melynek típusát nem jelzik – forintban megadott nettó ára (a gépjármű árán túl) tartalmazza a forgalomba- és üzembe helyezéssel kapcsolatos összes költséget (0 revízió, vizsgáztatás, kötelező felszerelések, KRESZ-tartozékok, gépjárműátadás, stb.), valamint a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével) és vámot.

Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság vezetője. Két nyomozás is folyik az intézmény ellen

Fotó: Facebook/Integritás Hatóság

A közbeszerzési dokumentum szerint az Integritás Hatóság a maximum 5000 kilométert futott és/vagy maximum gyártástól számított 12 hónapon belül gyártott gépjárművet is egyenértékűnek tekinti az új, nullkilométeres gépjárművel. A nyertes ajánlattevő köteles a gépjárművet a hatóság székházához a teljesítési határidőn belül saját költségén leszállítani és átadni, üzembe helyezve, érvényes magyarországi műszaki vizsgával, a hatóság nevére kiállított forgalmi engedéllyel, a gépjárműre felszerelt forgalmi rendszámmal és szabványos „H” betűt feltüntető államjelzéssel átadni maximum 90 napon belül.

Tehát 2026 első negyedévében érkezik a hatóság új autója.

A felsőkategóriás autóval szemben igen magas elvárásai voltak az Integritás Hatóságnak, így a közel 25 millió forintért megvásárolt 7 személyes autó benzinüzemű, három üléssorral rendelkezik, amely magas minőségű, perforált valódi bőr kárpittal van ellátva, fűthető hátsó-szélső ülések találhatóak a második sorban, legalább 8 fokozatú automata sebességváltóval, beépített kamerarendszerrel, klímával, online térképfrissítési navigációs és okostelefon integrációs rendszerrel és egyéb magas minőségi elemekkel van ellátva.

Jelenleg is folyik a vizsgálat a hatóság ellen

Mindeközben továbbra sem zárult le az a vizsgálat, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) indított a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH) – a nyomozók szerint indokolatlan – szerződései miatt, tudta meg a Magyar Hang.

Az Integritás Hatóságot vezető Biró Ferenc Pált előbb hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a KNYF, amiért Biró felesége használhatta a hatóság elnökének bérelt szolgálati autót. Biró ezzel kapcsolatban az nyilatkozta, olyan nem történt, hogy a hatóság nem állományban lévő személynek autót bérelt volna, de azt elismerte, hogy a felesége az ő személyes autóját használta, például boltba járásra. Szerinte ugyanakkor ez nem jogsértő.

Az autó egy 2020-as Mercedes-Benz GLE 450 volt, és használtan is 20-22 millió forintot érhet. Ez az ár szinte egybeesik a most vásárolt autó árával. Az európai uniós közbeszerzési dokumentumban azonban nem részletezik a most vásárolt autó típusát. A sikeres ajánlattevő, a kecskeméti Hovány weblapján jelenleg 2 darab 7 személyes felsőkategóriás autót kínálnak, de mindkettő drágább (27,5 millió forint) és több mint 5000 kilométert futott Volvo XC90 Ultra Dark Geatronic.

Mit lehet kapni ennyi pénzért? Körülbelül 24 millió forintból 2026 elején Magyarországon egyébként az újautó-piacon olyan felsőkategóriás, 7 személyes autók kaphatók, mint Kia Sorento, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron, vagy Mazda CX-80.

De van egy másik nyomozás is

Azonban van egy súlyosabbnak tűnő másik nyomozás is, a hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az Integritás Hatóság 2023-ban és 2024-ben, két szerződés keretében 62 millió forint értékű megállapodást kötött egy külföldi gazdasági társasággal, hogy az brüsszeli képviseletet biztosítson az IH számára, és tanácsadói, valamint kommunikációs szolgáltatásokat nyújtson a hatóság EU-s feladataihoz. Csakhogy az ügyészség szerint Biróéknak sem a brüsszeli irodára, sem lobbitevékenységnek beillő tanácsadásra nincs szüksége.

Emellett az ügyészség szerint az Integritás Hatóság elnöke kétmilliós fizetéssel vette fel egy családi ismerősét az Integritás Akadémia tantervének kidolgozására, és egy külföldi céggel is gyanús szerződéseket kötött.

Biró Ferenc korábban azt nyilatkozta, hogy a gyanú alaptalan, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Szerinte a személyét érő támadással az Integritás Hatóságot próbálják ellehetetleníteni.