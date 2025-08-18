2p
Közélet Matolcsy Ádám Matolcsy György

Az MNB-botrány kellős közepén Matolcsy Ádám szerényebbre fogta

mfor.hu

Már „csak” 110-120 millió forintért vehet luxuslakást Dubajban.

Matolcsy Ádám az eddigieknél visszafogottabb lakásvásárlásra készülhet Dubajban – írja a Telex. A volt jegybankelnök fia a Dzsumeira városrészében található Helvetia Residences nevű társasház egyik lakását nézte ki magának, a lap szerint a 2026-ban átvehető luxuslakás kifizetése már meg is kezdődött.

A teljes vételár 1,2-1,3 millió dirham (jelenlegi árfolyamon 110-120 millió forint) körül lehet, amit a Telex több piaci információval, és a részletfizetést érintő forrásokkal is igazolt.

A Direkt36 tavaly májusban írta meg, hogy egy nemzetközi tényfeltáró projekt részeként hozzájutott olyan bizalmas adatokhoz, amelyekből kiderül, egy Matolcsy Ádám köréhez kötődő cég több nagyértékű ingatlant is vásárolt az Egyesült Arab Emirátusokban. A tényfeltáró központ fotókat is talált az egyik lakásról, amelyben feltűnik egy figura, aki hasonlít a jegybankelnök fiához.

A Future Holding Limited nevű cég több mint egymilliárd forintért vette meg a One at Palm Jumeriah egyik kilencedik emeleti, 286 négyzetméteres luxuslakását. Emellett három másik ingatlant is megvásárolt Dubajban, a kiszivárgott adatok szerint összesen 1,3 milliárd forint értékben, miközben Matolcsy Ádám a Future Holdingtól bérelt milliárdos értékű luxusvillát, szintén Palm Jumeirah szigetén.

