Az MSZP elnöke felkereste Magyar Pétert

A Tisza Párt edelényi fórumán, a helyben lakó Komjáthi Imre, aki egy pólóval érkezett.

A Tisza Párt edelényi fórumán felbukkant a helyben lakó Komjáthi Imre, az MSZP aktuális elnöke is, aki egy „Kevesebb szegényt, kevesebb gazdagot!” feliratú pólót, valamint egy olyan törvényjavaslatot adott át, ami szerinte garantálja a munkások biztonságát, és aminek eredményeképp „lesz becsülete a dolgozó embernek”. Komjáthi azt ajánlotta Magyarnak, hogy ezeket vigye magával, amikor majd miniszterelnök lesz. Erre akkora tapsot kapott, amit a saját pártja rendezvényein valószínűleg ritkán hallhat – számol be róla a 444.

Komjáthi Imre az MSZP elnöke nekivetküzött
Fotó: Facebook/Magyar Péter Youtube

Magyar Péter megköszönte a pólót, de megjegyezte, hogy nem céljuk, hogy kevesebb gazdag legyen. „Minden országban vannak tehetős emberek, és ez így van jól, ha a saját kockázatukra a munkájával, eredményével, tehetségével valaki meggazdagszik egy-két generáció alatt, és az ezzel járó társadalmi felelősséget is viseli, akkor minél több tehetős ember van egy országban, annál jobb” – reagált Magyar. Szerinte ez nem függ össze azzal, hogy kevesebb rászorulót és szegényt szeretnének. „Olyan gazdagot nem szeretnénk, akik most vannak sokan, akik az adófizetők pénzén lesznek pár év alatt milliárdosok, 10 év alatt négyszer gazdagabbak, mint az angol királyi család 400 év alatt.”

Magyar azt kérte Komjáthitól, hogy gondolja át:

„Ne kelljen azt gondolniuk a volt MSZP-szavazóknak, a volt bányászoknak sem, hogy az ő volt pártjuk Orbán Viktor hatalomban tartását támogatja.”

Komjáthi azt mondta, ha a kormányváltás azt kívánja, hogy állva maradjanak, akkor bizonyos körzetekben állva maradnak, de ha máshogy alakul, akkor meghozzák a döntést arról, hogy a Tisza jelöltjeit támogassák.

