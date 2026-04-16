2p
Közélet Magyar Péter Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Választás 2026

Az MTA megbeszélésekre hívja a Tisza Pártot

mfor.hu

Együttműködés jöhet a kutatási források és autonómia ügyében.

Megbeszéléseket kezdeményez a Tisza Párt vezetőivel, szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), amely egyetért a párt programjában megfogalmazott fő célokkal – olvasható az MTA honlapján csütörtökön megjelentetett közleményben.

Támogatják a fő irányokat
Fotó: DepositPhotos.com

Mint írták, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az európai uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint a hazai tudományos intézmények, köztük az egyetemek autonóm és transzparens működését.

„E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza Párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll” – fogalmaztak a közleményben, amelyet Freund Tamás, az MTA elnöke, Kollár László Péter, az MTA főtitkára és Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese írt alá.

Kiemelték, hogy a Magyar Tudományos Akadémia minden információt, felmérést és stratégiai tervet igény szerint hozzáférhetővé tesz az új kormány számára, és együttműködik egy, a tudományos közösség szakmai véleményével összhangban álló és többségének támogatásával megvalósítható tudománypolitika megalapozásában.

„Egy olyan tudománypolitikáéban, amely az akadémiai szabadság kiteljesítése mellett bekapcsolhatja a magyar kutatási szféra egészét az európai tudományos és felsőoktatási együttműködésekbe, és amely a társadalom, a gazdaság és a nemzeti kultúra fejlődésében kulcsszerepet betöltő tudományos kutatást prioritásként kezeli” – áll a közleményben.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csütörtökön fogadja a Mol elnök-vezérigazgatóját.

Szembemegy az uniós joggal a szén-dioxid-kvóta-adó.

Dézsi Csaba András tanúként hallgatták ki a 758 milliós győri hűtlen kezelés ügyében.

Előkészülnek az új parlament alakulóülésére.

Közel 85 ezret kell megszámolni.

A tévénézők harmada nézte a szürreális interjút.

Hagyjuk a múltat, nézzünk a szép jövőbe?

Máshova költözik.

A miniszter már Facebook-oldalát is törölte.

Háromhavi búcsúpénz.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG