Az Oktatási Hivatal végre beadta a derekát

„Örömmel, pontosabban optimista várakozásomat kifejezve tájékoztatlak Titeket, hogy a tegnapi újabb nyílt levelünk után végre kaptunk visszajelzést a bérköveteléseinkkel kapcsolatosan” – írta kedden a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) képviselője az OH dolgozóinak, amiről a HVG számolt be.

Újra kezdődik az iskola.

A lap értesülései szerint jövő csütörtökön indulnak a tárgyalások a Belügyminisztérium, az OH vezetése és az MKKSZ között. Információinkat megerősítette a szakszervezet elnöke, Boros Péterné is, aki elmondta: szeptember 4-én délután 16 órakor Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárral ülnek le egyeztetni.

A megbeszélések központi témája az OH dolgozóinak keresetnövelése lesz. „A bértárgyalások akkor érnek valamit, ha konkrét adatokat kapunk a keresetekről, ezek birtokában tudunk pontos követeléseket megfogalmazni. Erre próbálunk felkészülni, reméljük, hogy ez a tárgyalás egy jó kezdet lesz” – mondta Boros Péterné.

A szakszervezeti vezető úgy véli, az a nemrég megírt – Orbán Viktornak és Pintér Sándornak címzett – második nyílt levelük érhetett célba.