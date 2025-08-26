2p
Közélet Oktatás szakszervezetek

Az Oktatási Hivatal végre beadta a derekát

mfor.hu

Néhány napja még határozottan tagadta az Oktatási Hivatal (OH), hogy az alacsony fizetések miatt kialakuló elvándorlás komoly működési zavarokat okozna. Most azonban a hivatal mégis tárgyalóasztalhoz ül a bérekről a munkavállalók képviselőivel.

„Örömmel, pontosabban optimista várakozásomat kifejezve tájékoztatlak Titeket, hogy a tegnapi újabb nyílt levelünk után végre kaptunk visszajelzést a bérköveteléseinkkel kapcsolatosan” – írta kedden a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) képviselője az OH dolgozóinak, amiről a HVG számolt be.

Újra kezdődik az iskola.
Újra kezdődik az iskola.
Fotó: Depositphotos

A lap értesülései szerint jövő csütörtökön indulnak a tárgyalások a Belügyminisztérium, az OH vezetése és az MKKSZ között. Információinkat megerősítette a szakszervezet elnöke, Boros Péterné is, aki elmondta: szeptember 4-én délután 16 órakor Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárral ülnek le egyeztetni.

A megbeszélések központi témája az OH dolgozóinak keresetnövelése lesz. „A bértárgyalások akkor érnek valamit, ha konkrét adatokat kapunk a keresetekről, ezek birtokában tudunk pontos követeléseket megfogalmazni. Erre próbálunk felkészülni, reméljük, hogy ez a tárgyalás egy jó kezdet lesz” – mondta Boros Péterné.

A szakszervezeti vezető úgy véli, az a nemrég megírt – Orbán Viktornak és Pintér Sándornak címzett – második nyílt levelük érhetett célba.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Van olyan adó, amit Magyar Péter emelne

Van olyan adó, amit Magyar Péter emelne

A Tisza Párt vezetője újabb bejegyzésben reagált a kormánykörök kritikájára, ami szerint adóemelésre készül.

Rekordösszeget költöttek Magyar Péter online lejáratására

Rekordösszeget költöttek Magyar Péter online lejáratására

Az Apáti Bence tulajdonában álló, a Megafonhoz hasonlóan a kormány üzeneteit terjesztő Nemzeti Ellenállás Mozgalom, azaz a NEM, Ellenállás Mozgalom Non-profit Kft. összesen mintegy 290 millió forintot költött el politikai hirdetésekre a Meta és a Google felületein a nyáron.

„Nem a mi nevükbern” – magyar zsidók százai is felemelték szavukat a gázai pokol ellen

„Nem a mi nevünkben” – magyar zsidók százai is tiltakoznak a gázai pokol és ez egyoldalú hazai megnyilvánulások ellen

A petíciót aláírók szolidaritásukat fejezik ki a „zsidó túszokkal és a gázai lakosokkal” is.

Hadházy Ákos újabb vérlázító részletekre bukkant

Hadházy Ákos újabb luxizós esetre bukkant

A külügyminiszter és családja nyaralásáról.

Magyar Péter: ennek a papírfecninek semmi köze a Tiszához

Magyar Péter: ennek a papírfecninek semmi köze a Tiszához

A pártelnök reagált a megjelent sajtóhírekre.

Orbán Viktor dühös levelet kapott: a helyzet tarthatatlan

Orbán Viktor dühös levelet kapott: a helyzet tarthatatlan

Egy szakszervezet írt neki és Pintér Sándornak.

Az IMF-től igazolták az MNB új alelnökét

Az IMF-től igazolták az MNB új alelnökét

Hétfőn jelentették be.

Otthon Start: fontos rendelet érkezik az éj leple alatt

Otthon Start: fontos rendelet érkezik az éj leple alatt

Összefonják a támogatásokat.

Magyar Péter visszavágott, és pert ígér

Magyar Péter visszavágott, és pert ígér

A Tisza Párt elnöke reagált a kormánysajtó cikkére.

Ezt főzte ki Orbán Viktor a jachtos nyaraláson? Kövesse a váratlan Kormányinfót!

Van még egy csavar az Otthon Starttal, az orosz nagykövet nyugodtan aludhat – ez volt a hétfői Kormányinfó

Marad az árrésstop, összevonható lesz a csokkal az Otthon Start, az orosz kormánynak nem szóltak Orbán Viktorék a munkácsi támadásról. Többek között ezeket tudtuk meg a hétfői Kormányinfón.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168