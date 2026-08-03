Az olasz-svájci határ közelébe költözhetett Habony Árpád

Több száz négyzetméteres észak-olasz villába költözhetett Habony Árpád – tudta meg az Átlátszó. Orbán Viktor egykori főtanácsadója több magyarországi cégénél is az új, varesei lakcímével szerepel, korábbi, Aranykéz utcai lakcímét pedig július 30-ai hatállyal töröltette a cégjegyzékből.

Az új címen két épület található: az egyik villa besorolású, ami egy alagsort, egy földszintet, egy első és egy második emeletet foglal magában, alapterülete 253 négyzetméter. A másik lakás besorolású, földszinti, erkélyes, 101 négyzetméter alapterületű. A tulajdoni lap szerint a legutóbbi módosítás 2021 májusában történt, amikor az ingatlanokat egyesítettek, és átalakították a belső tereket.

Varese Lombardiában, Milánótól mintegy ötven kilométerre, a svájci határ közelében fekvő kisváros. A környék Olaszország egyik legtehetősebb térsége: a város a tóvidék, az Alpok közelsége és magas életszínvonala miatt régóta népszerű a jómódú helyi családok, vállalkozók és külföldiek körében.

A lap kereste Habony Árpádot és jogi képviselőjét is, de egyelőre nem kaptak választ.

Május elején a Telex – az olasz Domani nyomán – arról írt, hogy magyar kormányközeli kör vásárolt (egy másik) luxusvillát a városban 4,3 millió euróért (nagyjából 1,7 milliárd forintért). A tulajdonos személye egy magántőkealap közbeiktatása miatt ismeretlen, de az ügyletet lebonyolító szereplők Habony és Szalay-Bobrovniczky Kristóf egykori honvédelmi miniszter bizalmi köréből ismertek.

Az Alpok lábánál fekvő több mint ezer négyzetméteres villa hatalmas kerttel, úszómedencével, edzőteremmel, belső lifttel, 256 négyzetméteres garázzsal és a Varese-tóra néző kilátással rendelkezik. A vevő a lap szerint eredetileg a Praedium Property Kft. volt, de a végső tulajdonos menet közben az Influentia Kft. lett: a Praedium a Triplehill I. Magántőkealap, az Influentia pedig a Progressus Magántőkealap tulajdonában áll, a felsorolt négy entitás mind ugyanarra a Dorottya utcai címre van bejegyezve.

A varesei villa tulajdonosa korábban Margherita Maccapani Missoni divattervező, a nagyszülei által alapított Missoni divatmárka örököse, valamint akkori férje, Eugenio Amos vállalkozó és autóversenyző volt: Missoniék házáról korábban több divatlap, például a Harper’s Bazaar is közölt fotókat.