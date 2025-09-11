Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az Orbán-kormány a rossz példa – meglepő jelentés látott napvilágot

Az LMBTQ-közösség elleni politikai retorikáról.

Legalább 51 ország politikusai használtak homofób vagy transzfób retorikát a tavalyi választások során: az LMBTQ ernyője alá tartozó szexuális irányultságágok idegen fenyegetésként való bemutatásától kezdve a „genderideológia” elítéléséig – derült ki egy, 60 országot és az Európai Uniót vizsgáló új tanulmányból, amelyet a Guardian mutatott be.

Leszögezték, az elmúlt évtizedben számos országban nőtt a közösségbe tartozó emberek láthatósága, ezzel párhuzamosan azonban felerősödött a konzervatív társadalmi körök ellenállása is, amelyet sok esetben szélsőjobboldali aktivisták és politikusok szítottak, bűnbakként beállítva a meleg és transznemű embereket más problémákért.

A kutatás ugyanakkor előrelépéseket is kimutatot. Nyíltan meleg, biszexuális és transznemű jelöltek legalább 36 országban indultak választásokon – először Botswanában, Namíbiában és Romániában is, bár sikertelenül – derült ki az Outright International jelentéséből. Brazíliában a szexuális kisebbségekbe tartozó választott tisztviselők száma megduplázódott.

Az Európai Unióban is gyakrabban fordult elő a gyűlölködés
A magyar kormányt külön is megemlítették

Egyre inkább a gyűlölet fegyverré válását látjuk – mondta Alberto de Belaúnde, az Outright International igazgatója. Hozzátette:

„ha beszélgetsz egy politikussal Peruból… vagy Magyarországról, vagy az Egyesült Királyságból, világosan kirajzolódnak a közös minták, és nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy globális, összehangolt és egyre jobban finanszírozott erőfeszítés zajlik az LMBTQ-közösség háttérbe szorítására.”

A jelentés szerint a közösségbe tartozó jelöltek gyűlöletbeszéd célpontjai lettek a választások idején, például Salvadorban, Finnországban, Pakisztánban és az Egyesült Államokban, ahol Sarah McBride lett a kongresszus első transznemű tagja. Az AdImpact reklámfigyelő cég adatai szerint a 2024-es amerikai választások során a republikánus szervezetek több mint 200 millió dollárt költöttek transzellenes tévéhirdetésekre az országos csatornákon.

Az Outright International a probléma hosszas taglalása mellett külön megemlítette Magyarországot is; mint írták,

a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt, amelyeken jelentős eredményeket értek el a szélsőjobboldali pártok, Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fidesz–KDNP koalíciója azt állította: „A brüsszeli elit és a Soros-hálózat, az uniós pénzekből meghízlalva ideológiai háborút vív: genderpropagandával akarják átnevelni gyermekeinket.”

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Rakéta jelenik meg fizetéskor.

