Az Orbán-kormány a rossz példa – meglepő jelentés látott napvilágot

Legalább 51 ország politikusai használtak homofób vagy transzfób retorikát a tavalyi választások során: az LMBTQ ernyője alá tartozó szexuális irányultságágok idegen fenyegetésként való bemutatásától kezdve a „genderideológia” elítéléséig – derült ki egy, 60 országot és az Európai Uniót vizsgáló új tanulmányból, amelyet a Guardian mutatott be.

Leszögezték, az elmúlt évtizedben számos országban nőtt a közösségbe tartozó emberek láthatósága, ezzel párhuzamosan azonban felerősödött a konzervatív társadalmi körök ellenállása is, amelyet sok esetben szélsőjobboldali aktivisták és politikusok szítottak, bűnbakként beállítva a meleg és transznemű embereket más problémákért.

A kutatás ugyanakkor előrelépéseket is kimutatot. Nyíltan meleg, biszexuális és transznemű jelöltek legalább 36 országban indultak választásokon – először Botswanában, Namíbiában és Romániában is, bár sikertelenül – derült ki az Outright International jelentéséből. Brazíliában a szexuális kisebbségekbe tartozó választott tisztviselők száma megduplázódott.

Az Európai Unióban is gyakrabban fordult elő a gyűlölködés

A magyar kormányt külön is megemlítették

Egyre inkább a gyűlölet fegyverré válását látjuk – mondta Alberto de Belaúnde, az Outright International igazgatója. Hozzátette:

„ha beszélgetsz egy politikussal Peruból… vagy Magyarországról, vagy az Egyesült Királyságból, világosan kirajzolódnak a közös minták, és nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy globális, összehangolt és egyre jobban finanszírozott erőfeszítés zajlik az LMBTQ-közösség háttérbe szorítására.”

A jelentés szerint a közösségbe tartozó jelöltek gyűlöletbeszéd célpontjai lettek a választások idején, például Salvadorban, Finnországban, Pakisztánban és az Egyesült Államokban, ahol Sarah McBride lett a kongresszus első transznemű tagja. Az AdImpact reklámfigyelő cég adatai szerint a 2024-es amerikai választások során a republikánus szervezetek több mint 200 millió dollárt költöttek transzellenes tévéhirdetésekre az országos csatornákon.

Az Outright International a probléma hosszas taglalása mellett külön megemlítette Magyarországot is; mint írták,