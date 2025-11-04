Az Orbán-kormány a többség szemében elbukott az alkalmassági vizsgán

3p
A Policy Solutions 12 közpolitikai témával kapcsolatban kérdezte meg az embereket arról, hogy szerintük Orbán Viktor vagy Magyar Péter kormánya nyújtana benne jobb teljesítményt.

A 2026-os országgyűlési választás előtt fél évvel a megkérdezettek a vizsgált 12 terület közül kilencben azt gondolták, hogy a Tisza Párt tudna jobb teljesítményt nyújtani, míg a kormányzó Fidesz–KDNP-t három területen tartják kompetensebbnek a választók – írja a Telex.

Magyar Péter és pártja a legnagyobb, 17 százalékpontos előnyben az uniós pénzek megszerzése terén van, de azt is sokkal többen gondolják, hogy a korrupció visszaszorításában és az egészségügy helyzetének javításában jobb teljesítményt tudna nyújtani, mint a Fidesz–KDNP.

Magyar Péterben többen látják a jövő kormányfőjét
Fotó: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Szintén két számjegyű kompetenciaelőnye van a Tisza Pártnak abban, hogy ki javítaná az oktatás helyzetét jobban, és ki szorítaná le inkább az inflációt. Kisebb mértékben, de a gazdasági fejlődés támogatása, a bérek emelése, valamint a szegényebbeket segítő lakáspolitika területén is többen látják alkalmasabbnak Magyar Pétert és pártját, mint Orbán Viktort és a Fidesz–KDNP-t.

Amiben a Fidesz vezet

A Fidesz–KDNP versenyelőnye három témakörben továbbra is meghatározó: a válaszadók inkább gondolják a kormánypártokról, hogy a migráció megállítása, a háborús konfliktusokból való kimaradás és a családok támogatása terén jobb teljesítmény tudna nyújtani, mint legfőbb kihívója. Fontos azt is megjegyezni, hogy a válaszadók jelentős része (közpolitikai területtől függően 20-30 százaléka) a két nagy párt közül egyikben sem bízik.

Az elmúlt fél évben figyelemre méltó tendencia, hogy mindkét oldal tovább erősödött a számára legkedvezőbb témákban.

A választók anyagi helyzete

A Policy Solutions kutatása azt is vizsgálta, hogy a megkérdezettek szerint a következő egy évben javulni vagy romlani fog-e az anyagi helyzetük. Az eredmények azt mutatják, hogy az Orbán-kormány erőfeszítései ellenére a gazdasági optimizmus nem tért vissza a választók körében.

Mindössze minden hatodik válaszadó volt optimista a jövőt illetően, és gondolta azt, hogy javulni fog háztartásának a pénzügyi helyzete. A megkérdezettek fele úgy vélte, hogy az anyagi helyzete a következő egy évben nem fog változni, míg 26 százalék romlásra számít. A magyar társadalom túlnyomó többsége tehát nem számít érdemi javulásra, a többség stagnálást vár a következő 12 hónaptól.

