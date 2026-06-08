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Közélet Bóka János Tuzson Bence Korrupció Rendőrség

Az Orbán-kormány két volt minisztere is komoly bajba kerülhet Bíró Ferenc szavai miatt

mfor.hu

Vissza akarták fogni az általuk felállított hatóságot.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke hosszú interjút adott a De! Akcióközösségnek, amelyben elmondta, hogyan próbáltak rá nyomást gyakorolni az Orbán-kormány idején. 

Biró többek közt azt mondta, hogy az előző politikai rendszer szereplői durván akadályozni próbálták a hatóság korrupcióellenes munkáját, és szerinte ezért indították ellene a jelenleg is zajló rendőri eljárást.

„2024 márciusában velem effektív közölte az akkor regnáló igazságügyi miniszter (aki Tuzson Bence volt ekkor – a szerk.) az európai ügyekért felelős miniszterrel karöltve, hogy ne végezzem a dolgomat”

- állította Bíró, aki szerint az Orbán-kormány nem számított arra, hogy ő komolyan fogja venni a feladatát, miután kinevezték az uniós nyomásra létrehozott Integritás Hatóság élére. Amikor kiderült, hogy például a feleségének kínált jó állással nem sikerül „megvenni”, Bíró állítása szerint személyében próbálták ellehetetleníteni. Miután a hatóság az Országos Kórházi Főigazgatóság központjában is helyszíni szemlét tartott, behívatták a minisztériumba, ahol  Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter várta őt

„A hatóság ne csináljon ilyeneket”

– mondta Biró mostani beszámolója szerint Tuzson Bence, határozottan kérve, hogy a hatóság ne tartson helyszíni szemléket. Tuzson és Bóka arról is beszélt, hogy az Integritás Hatóság elnökétől azt várják, hogy ő maga igazolja Brüsszel felé az uniós források lehívásához szükséges magyar mérföldkövek teljesülését.

Biró elmondása szerint ő erre berágott, és arról biztosította a minisztert, hogy ők a szabályok szerint fognak eljárni, nem tudja megfélemlíteni őket. „Ami még inkább meglepett, az a vitaképesség teljes hiánya volt. Tuzson minden érvemre ugyanazt ismételte. Egy visszakérdésre nem egy érvrendszer jött, hanem hogy hát csak hogy ne csinálja.”

Ezután indult meg ellene a büntetőeljárás, amelynek középpontjában a hatósági autó szabálytalan használata állt. Bíró szerint a feleségének valószínűleg nemzetbiztonsági részvétellel szándékosan okoztak egy koccanásos balesetet, amiből aztán rendőrségi ügy lett, hogy a felesége vezette az autót. Ezután házkutatás is következett, Bírót pedig bűnözőként kezelték a hatóságok, majd vádat is emeltek ellene.

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő az interjúban elhangzottakra reagálva azt írta hétfő délelőtt, hogy 

„egyértelmű, hogy a NER szemszögéből súlyos rendszerhiba volt Biró kinevezése az Integritás Hatóság élére. Ilyen hibát ritkán követtek el és erre is nyilván csak az EU akkor már fokozott figyelme kényszerítette őket.”

Akik ezt kitervelték és részt vettek benne, azoknak bűnhődniük kell és remélem, hogy bűnhődni is fognak. Szép feladat vár ebben a történetben is az igazságszolgáltatásra” – teszi hozzá Szent-Iványi.

Hasonló véleményen van a Vidéki prókátor néven elhíresült ügyvéd, Fülöp Botond is. Ő hétfő reggeli bejegyzésében ezt írja:

"Bíró állítása szerint tehát a görénykurzus két miniszteri rangú képviselője hivatali hatáskörét túllépve a maffia hatalma érdekében a Hatóságot akadályozni kívánta törvényes hatáskörei gyakorlásában, egyben valótlan adatok Európai Bizottság felé történő jelentésére kívánták rávenni annak vezetőjét.

Kérem a kormányt, hogy Bíró nyilatkozata alapján tegyen feljelentést hivatali visszaélés gyanúja miatt! (Ha már Bíró ezt valamiért nem tette meg.)"

 

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