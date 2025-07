„Mindezeket jogilag kötelező békemegállapodásban kell rögzíteni” – fogalmazott. Beszámolt az isztambuli tárgyalásokról is, ahol szerinte előfeltételek nélkül ültek asztalhoz, és megállapodtak több humanitárius kérdésben, köztük hadifoglyok, elhunyt katonák cseréjéről és a szüleiktől elszakadt gyerekek felkutatásáról. A NATO-t bírálva kijelentette: „A jugoszláviai, iraki és líbiai katonai kalandok nem magyarázhatók védelemmel.” Az ukrán konfliktus okairól azt mondta: „Ukrajnában az oroszokat üldözték és megölték. A kijevi rezsim hadat üzent az orosz nyelvnek és kultúrának.” A Krím és más régiók csatlakozását szerinte a népek önrendelkezési joga alapozza meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!