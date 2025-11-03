2p

Közélet Magyar Péter Tisza Párt

Az orosz titkosszolgálatok támadják a Tiszát Magyar Péter szerint

mfor.hu

Szerinte orosz hackerek állnak a Tisza Világ applikáció elleni támadás hátterében.   

“Eddig is tudtuk, hogy az oroszok nemcsak a spájzban vannak, hanem már jelen vannak a nappalinkban, vagy épp a Külügyminisztérium szerverein és a Karmelita füstös szobáiban is. A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”, írta Magyar Péter vasárnap este a Facebook oldalán az applikációt ért informatikai támadásokkal kapcsolatban.

Szerinte ezt azért teszik, mert a céljuk „a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort”.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy a párt informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait. Szerinte ezt kellene tennie a magyar nemzetbiztonságnak is, de „rájuk nem számíthatunk”.

Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy hétfőn 9:30-kor részletes tájékoztatást ad a Tisza Világ elleni újabb támadásról, valamint ismerteti a párt vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóik, valamint “a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében” meghoztak a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjükről való döntéssel kapcsolatban.

Fordult a kocka a tiszaburai választáson, a vesztes máris óvni készül

Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol meg kellett ismételni az október 5-ei időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt – derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Csütörtökön a kormányülést követően dobta be Orbán Viktor a közösségimédia-oldalán, hogy döntést hozott a kormány és lesz 14. havi nyugdíj, ugyanakkor a bevezetés időpontja még kidolgozás alatt van. Olvasóink jobbára kiakadtak, a többség vagy nem ért egyet a döntéssel vagy nem hisz benne, hogy megtörténne.

Vitézy Dávid beleállt Lázár Jánosba: Gyurcsány nyomdokai lépett a miniszter

A vármegyebérleteseket, akik csak busszal járnak, is beszámíthatták a vonatozók közé.

Elfogytak a nézők, átnevezte a Fidesz a Harcosok Óráját

Józan észre cserélte a Fidesz a Harcosok óráját.  

Temetői horror: egyre drágább meghalni Magyarországon – A hét ábrája

Már félmillió forint felett az átlagár.

Halottak napja

Amikor hajóról szórnak a Balatonba

Ki jár ma ki a temetőbe halottak napján? Nos, nem mindenki, akinek ott fekszik a rokona. Változnak a temetkezési szokások és az emlékezés mikéntje is. A régi szertartások elfelejtődnek, hajdan kötelező kellékek eltűnnek, mintha sose lettek volna, és új foglalkozási ágak születnek.

Lázár János Tisza Pártot gyanúsító szavai Ausztriában kavartak vihart

Az osztrák Szabadságpárt a bécsi parlamentben kívánja tisztázni Magyar Péterék és a liberális NEOS feltételezett kapcsolatait.

Áll a bál Orosházán – költségvetési biztost kellett kirendelni

A 2020-2024 közötti időszak gazdálkodása vezetett ide.

Azzal vádolja Dobrev Klára a kormányt, hogy a Kreml érdekében kémkedett

A DK elnöke ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett.

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

