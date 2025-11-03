Az orosz titkosszolgálatok támadják a Tiszát Magyar Péter szerint

“Eddig is tudtuk, hogy az oroszok nemcsak a spájzban vannak, hanem már jelen vannak a nappalinkban, vagy épp a Külügyminisztérium szerverein és a Karmelita füstös szobáiban is. A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”, írta Magyar Péter vasárnap este a Facebook oldalán az applikációt ért informatikai támadásokkal kapcsolatban.

Szerinte ezt azért teszik, mert a céljuk „a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort”.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy a párt informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait. Szerinte ezt kellene tennie a magyar nemzetbiztonságnak is, de „rájuk nem számíthatunk”.

Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy hétfőn 9:30-kor részletes tájékoztatást ad a Tisza Világ elleni újabb támadásról, valamint ismerteti a párt vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóik, valamint “a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében” meghoztak a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjükről való döntéssel kapcsolatban.