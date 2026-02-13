2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet Egészségügy és egészségipar mentális egészség szakszervezetek

Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

mfor.hu

A munkáltatóval folytatott tárgyalások megrekedtek, ami kritikus helyzet kialakulásával fenyeget.

A Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) a tagjai jelzései alapján a kezdetektől képviselte a munkavállalói érdekeket a Nyírő Gyula Kórházban – írja a szakszervezet közleményében.

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet. Fotó: MTI
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet. Fotó: MTI
Fotó: MTI

Sajnálatos módon a munkáltatóval folyó tárgyalások jelenleg „zátonyra futottak”, így a konfliktus tovább éleződött – állapítja meg a szakszervezet.

Az alapvető problémát a jelenlegi munkáltatási gyakorlat jelenti, amelynek következtében az elmúlt 2 évben megindult az orvosok számottevő elvándorlása az intézményből. Ennek hatására a maradó orvosok munkaterhei már elviselhetetlen mértékben nőttek, és ez a betegbiztonságra is veszélyt jelent.

A MOSZ továbbra is érdekelt a munkaügyi konfliktus megoldásában, de a megítélésünk szerint, a munkáltatási feltételek és módszerek gyökeres megváltoztatása nélkül ez nem lehetséges.

Úgy látjuk, hogy ha ez így marad, az orvosok elvándorlása tovább folytatódik, ez pedig a Nyírő Gyula Kórház teljes összeomlásához vezethet – fogalmaz a MOSZ.

Idült probléma

Január végén írta meg a Telex, hogy 15 orvos hagyta ott a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI) két éven belül, az ott dolgozók pedig petíciót indítottak. Ebben azt kérték, csökkenjen a pszichiátriai betegeket gondozó intézmény ellátási területe, biztosítottak legyenek a jogszabályoknak megfelelően a szakorvosképzés feltételei, és a korábban kivezetett anyagi ösztönzőket építsék vissza, hogy az ápolók ne hagyják ott az intézményt – foglalja össze a HVG.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter a lehetséges fejlődésről értekezik

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Komjáthi Imre: az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, a szocialisták ne induljanak a választáson.

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Továbbá bíznak abban, hogy az EU többet tesz ezen a területen – derült ki egy friss felmérésből.

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

A Szombathelyi Haladás működésére évente közel 1 milliárd forintot ad a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség. Mivel a támogatás a végrehajtás alól is mentesül, ezért Mészáros Lőrinc korábbi veje ezt nem hívhatja le, ha be akarja hajtani a klub tartozását.

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása szerint 6 százalék a kormánypártok előnye a Tisza Párttal szemben. A felmérés még a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult.

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Az Idea Intézet közvélemény-kutatása 10 százalékos különbséget mért a Tisza Párt javára a Fidesz-KDNP-vel szemben, és az eredmény alapján bejutna a parlamentbe a DK és a Mi Hazánk is.

Kellemes hír érheti az autósok egy részét

Kellemetlen hír érheti az autósok egy részét

Pénteken kisebb üzemanyag-árváltozás jöhet. 

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Az OKSZ nekiment az árrésstopnak.

Kövesse a Kormányinfót percről-percre az Mforon!

Samsung-botrány, kacsát evő vendégmunkások és kátyúhelyzet – ez volt a legfrissebb Kormányinfón

A választás előtti hónapokban Gulyás Gergely és Vitályos Eszter már heti rendszerességgel tart Kormányinfót. Az Mforon 10 órától percről percre követhetik, miről döntött a kormány, és összefoglaljuk a legütösebb kérdéseket, illetve az azokra adott válaszokat is.

Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

Számos tanú kihallgatása várható, és a vezérigazgató fellebbezett, de eljutott a letartóztatásig a Bászna Gabona körüli büntetőügy. A vállalatvezető egy hónapig marad letartóztatásban.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168