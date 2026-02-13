Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

A Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) a tagjai jelzései alapján a kezdetektől képviselte a munkavállalói érdekeket a Nyírő Gyula Kórházban – írja a szakszervezet közleményében.

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet. Fotó: MTI

Fotó: MTI

Sajnálatos módon a munkáltatóval folyó tárgyalások jelenleg „zátonyra futottak”, így a konfliktus tovább éleződött – állapítja meg a szakszervezet.

Az alapvető problémát a jelenlegi munkáltatási gyakorlat jelenti, amelynek következtében az elmúlt 2 évben megindult az orvosok számottevő elvándorlása az intézményből. Ennek hatására a maradó orvosok munkaterhei már elviselhetetlen mértékben nőttek, és ez a betegbiztonságra is veszélyt jelent.

A MOSZ továbbra is érdekelt a munkaügyi konfliktus megoldásában, de a megítélésünk szerint, a munkáltatási feltételek és módszerek gyökeres megváltoztatása nélkül ez nem lehetséges.

Úgy látjuk, hogy ha ez így marad, az orvosok elvándorlása tovább folytatódik, ez pedig a Nyírő Gyula Kórház teljes összeomlásához vezethet – fogalmaz a MOSZ.

Idült probléma

Január végén írta meg a Telex, hogy 15 orvos hagyta ott a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI) két éven belül, az ott dolgozók pedig petíciót indítottak. Ebben azt kérték, csökkenjen a pszichiátriai betegeket gondozó intézmény ellátási területe, biztosítottak legyenek a jogszabályoknak megfelelően a szakorvosképzés feltételei, és a korábban kivezetett anyagi ösztönzőket építsék vissza, hogy az ápolók ne hagyják ott az intézményt – foglalja össze a HVG.