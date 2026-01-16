3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Európai Unió Választás 2026 Szijjártó Péter

Az összes uniós nagykövetet kiosztja pénteken Szijjártó Péter

mfor.hu

Semmilyen bírálatot vagy kritikát nem fogad el a magyar kormány a választásokkal kapcsolatban.

A kormány nem fog elfogadni az európai uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmifajta bírálatot, kommentárt, okoskodást az áprilisi választások kapcsán – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A tárcavezető az EU-tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését megelőzően kiemelte, hogy

„nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra”.

„Brüsszel azt akarja, hogy egy nekik igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondtunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre” – emlékeztetett. „Nyilvánvalóan ezért most Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy egy Brüsszel-párti, Brüsszelnek igen fontos kormány jöjjön létre” – vélekedett.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mivel komoly beavatkozásokra lehet számítani, összehívta valamennyi Magyarországra akkreditált európai uniós nagykövetet, akiknek világossá teszi, hogy az EU-s nagyköveteknek mi a dolga és mi nem.

„Egy nálunk szolgáló nagykövetnek semmiképp sem dolga az, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Nem fogunk elfogadni semmifajta bírálatot, kommentárt a magyar választások kapcsán”

- szögezte le. „Látszik, hogy a Tisza Párt várható veresége miatt elkezdődött a választási rendszerbe vetett hit erodálása, elkezdtek már most manipulációról beszélni, a választási rendszerünket akarják hitelteleníteni, azt kritizálják” – folytatta. „Ezt nem fogadjuk el. Mi sem szoktuk kritizálni más országok választási rendszereit, ezért elvárjuk, hogy a miénket is tiszteletben tartsák” – tette hozzá.

A miniszter kifejtette: „Világossá fogom tenni a nagyköveteknek, hogyha a következő időszakban belebeszélnek, beleokoskodnak, belekommentelnek, belekritizálnak a magyar választási folyamatba, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a jövőben Budapesten a munkájuk elvégzése során. Az biztos, hogy az államigazgatás egyetlen vezetőivel sem fognak tudni találkozni és osztályvezető-helyettesi szint fölé nem fognak jutni.”

„Elvárjuk a tiszteletet, elvárjuk szuverenitásunk tiszteletben tartását és elvárjuk, hogy egyetlenegy, Budapesten szolgáló nagykövet se okoskodjon vagy szóljon vagy kritizáljon vagy kommenteljen bele a magyarországi választásban” – összegzett.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy bejelentéssel készül szombatra Magyar Péter

Nagy bejelentéssel készül szombatra Magyar Péter

Fontos emberét nevezi meg a Tisza elnöke.

Véres brüsszeli bicskázásról beszélt Orbán Viktor

Véres brüsszeli bicskázásról beszélt Orbán Viktor

Hideg, Brüsszel, háború, petíció – ezekről esett a legtöbb szó.

Nem találná ki, hol van a legkevesebb jelentkező szavazatszámlálásra

De van egy kerület, amelyet mindenki elkerül.

Nagy Mártonék meg akarják lepni az éttermek tulajdonosait

Ülésezett a kormány Gazdasági Kabinete, amelyről Nagy Márton a közösségi oldalára kitett videóban számolt be csütörtök délután.

Most igazán jelentős bírságot szabtak ki Balázsékra

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a „Balázsék” egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt.

Eldőlt, hogy indul-e Gattyán György a választásokon

Nem indul az áprilisi választáson Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom. 

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Egységes javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására a fuvarozói szakmai szervezetek február 15-éig – közölte a NiT Hungary csütörtökön.

Kiderült, miért nem egy napon utalják a nyugdíjakat – Lázár János mégsem szállt ki a munkából? Ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban tartották a tájékoztatót.

Nagyon bepöccent Magyar Péter: 20 év börtönnel fenyegeti Orbán Viktorékat

Nagyon bepöccent Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szerint közpénzen valótlan információkat terjeszteni hűtlen kezelés.

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168