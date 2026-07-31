Az RSM nyerte az idei Kékszalag versenyt

A Balatonfüredről csütörtök reggel elrajtolt több száz hajós mezőny küzdelme igazi taktikai csatát hozott. Bár a reggeli órákban a Balaton keleti medencéjében még friss szél fogadta a versenyzőket, a nyugati medencére ez szinte teljesen leállt, ami folyamatos pozícióharcot és helycseréket eredményezett az élbolyban. A győzelem sorsa a Keszthelytől visszafelé tartó szakaszon, majd a Tihanyi-szoroshoz közeledve dőlt el véglegesen. A Vándor Róbert vezette RSM kiváló ütemben kapta el a part menti frissülést, elsőként lépett ki a Tihanyi-szorosból és onnantól kezdve magabiztosan őrizte meg vezető helyét a füredi befutóig.

A Magyar Vitorlás Szövetség tájékoztatása szerint a rendkívül technikás, gyengeszeles viadal végén hatalmas csata bontakozott ki a dobogós helyezésekért, Tihanynál még a KÜRT – Team Kaáli és a Team Suzuki is a Fifty-Fifty előtt vitorlázott, de az utolsó három kilométeren a felerősödő szélben a Józsa Márton és csapata felgyorult és folyamatosan előzte riválisait, így a Fifty-Fifty ha nem is nyert ezúttal, a dobogótól mégsem maradhatott le.

Kékszalag befutó

Fotó: Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség/ Cserta Gábor, Szántó Áron, Tumbász Hédi

Vándor Róbert, az RSM immár háromszoros Kékszalag-győztes kormányosa az ünneplő közönség előtt már a parton azt mondta, hogy ez volt számukra az eddigi legizgalmasabb Kékszalag: “Nagyon erős volt a mezőny, nagyon sok gyors hajó volt az elején, és borzasztóan nehéz volt tartani velük a lépést.“ – tette hozzá.

Bár az abszolút kategória leggyorsabb hajójának járó kupa sorsa eldőlt, az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj több mint négyszáz hajót számláló flottájának zöme számára még nem ért véget a verseny.

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára a célvonalnál így értékelte a verseny első napját: „régen látott izgalmas versenyt láthattunk az abszolút győztes címéért folyó harcban, de a Kékszalag még messze nem ért véget, hiszen a számtalan hajóosztály küzd a kategória helyezésekért és küzdenek az elemekkel, hiszen a gyenge szél miatt hosszú éjszaka és rengeteg árvaszúnyog vár még arra a több, mint 400 hajóra, akik kint vannak a Balatonon.”

Az éjszaka folyamán a biztonságos navigáció volt a legfontosabb feladat a csapatok számára. A verseny állása és a kategóriák küzdelmei továbbra is folyamatosan követhetők az intelligens GPS-nyomkövető felületen a track.hunsail.hu oldalon, a televíziós minőségű élő közvetítés pedig az éjszaka folyamán is zavartalanul biztosítja a képet a kekszalag.hu oldalon és a Telekom Live csatornáján.