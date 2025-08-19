Az RTL még megizzasztani sem tudta a TV2-t

A magyarok többsége augusztusban megy el szabadságra, amit a nézettségi adatok is alátámasztanak. Ugyanakkor lassan jönnek az őszre tervezett műsorok, ami a beharangozók számát tekintve is mérhető. A Sztárbox-ot például sokan úgy várják, mint a Messiást, de jön a Nyerő Páros következő évada is, és az X-faktor. Ám új zsűritagokkal jön a Megasztár is, és az Ázsia Expressz, valamint a Kísértés is vadonatúj részekkel jelentkezik.

Az év 33. hetében, a tomboló nyár kellős közepén a teljes lakosság körében, kiemelt kereskedelmi korcsoportban a Top10-es lista a következőképpen alakult: Tények/TV2 (599 ezer néző) Legyen Ön is milliomos/TV2 (583 ezer) RTL Híradója (553 ezer) Szerencsekerék/TV2 (486 ezer) Napló /TV2 (460 ezer) Tények Plusz/TV2 (437 ezer) Angyalbőrben/TV2 (394 ezer) Házon kívül/RTL (393 ezer) Féktelen szív/TV2 (384 ezer) Az aranyifjú/TV2 (370 ezer) Bajnokok Ligája selejtező/M4 Sport (356 ezer) Pretty Woman – Micsoda nő/TV2 (304 ezer) Az ugrás/RTL (298 ezer) Fókusz (287 ezer) a sereghajtó pedig Walker, a texasi kopó Chuck Norrissal, a TV2-n 236 ezer fővel.

Az RTL most alulmaradt

Fotó: Depositphotos

Vetélkedők

Az RTL a főműsoridő első felében Az ugrás részeit küldte műsorba, ám a kvízműsor ismétlései az elmúlt héten jócskán visszaestek, érződött, hogy sokan inkább a szabadtéren töltik az estéjüket. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban a vetélkedő 126 ezres nézőszámot produkált, míg a Kalandra fal! új részei 77 ezer embert mozgattak meg.

A párhuzamosan futó, új részekkel jelentkező Szerencsekerék a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 167 ezer nézőt ültetett a képernyők elé, a Legyen Ön is milliomos! viszont 171 ezres nézőszámot hozott.

Hírműsorok

A 33. héten a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, 18-49 évesek körében az M1 Híradóját nézték a legtöbben, 239 ezren. A TV2 Tények című műsorát 217 ezren követték, míg a Tények Pluszra 172 ezren voltak kíváncsiak. Az RTL Fókuszát ezzel szemben 130 ezren figyelték, a Fókusz Pluszt csak 90 ezren.

Ugyanakkor az RTL Klub vasárnap esti hírmagazinját, a Házon kívült 178 ezren nézték (az ATV ugyanis Napló-ismétlésekkel várta nézőit), míg a TV2 újraélesztett Naplója 165 ezer embert tudott a képernyő elé ültetni.

Sorozatok

Egy régi sorozat bedobásával nyert a TV2, ugyanis az Angyalbőrben című régi magyar sorozatra 159 ezren voltak kíváncsiak a kiemelt kereskedelmi korosztályban az elmúlt héten. De Az aranyifjú című török sorozat is a TV2-n fut, amelyet 128 ezer fő figyelt, míg A féktelen szív szintén a TV2-nek hozott nézettséget, hiszen 126 ezer főt mozgatott meg. Tehát az RTL Klub csúnyán alulmaradt a sorozatoknál. A mi kis falunk látott már szebb napokat is, az elmúlt héten csak 90 ezer főre futotta.

Focimeccsek

Az előző heti Forma1-es giganézettség már a múlté, a keddi Bajnokok Ligája-futballmeccs – ahol a Ferencváros 3:0-ra megverte a bolgár Ludogorecet és ezzel továbbjutott – az M4 Sporton elég gyengén teljesített, hiszen csak 153 ezren követték a labdát a képernyőn.

Az RTL közvetítette a Szuperkupát (PSG-Tottenham) erre még kevesebben, csak 107 ezren voltak kíváncsiak.

Az angol bajnokságra a MATCH4-en pedig még karcsúbbra sikeredett, mindössze 81 ezren nézték. A Fizzliga labdarúgó-mérkőzését és az UEFA Konferencia Liga aktuális meccsére pedig egyaránt 72 ezer ember nézte meg.

A legnézettebb film

Az elmúlt héten a Pretty Woman – Micsoda nő vitte el a pálmát, amit a TV2 tűzött műsorára, amivel a kánikulában 119 ezer nézőt tudott behúzni a kiemelt kereskedelmi korcsoportból.