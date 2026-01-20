Az RTL-nél dörzsölhetik a tenyerüket a mínusz 20 fokos hideget látva

A kereskedelmi tévék a hétköznapi felvezetésben ezúttal nem változtattak. Így az RTL nyitóműsora a Pokoli rokonok című teleregény volt, a kisváros rivális családjainak hatalmi harcát bemutató folytatásos sorozat a teljes lakosság körében ezúttal átlagosan 437 ezer embert érdekelt, ezzel javítani tudott a korábbi hetekben elért eredményén.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában az adás 228 ezer főt vonzott 15,8 százalékos közönségarány mellett.

A hétköznap húzóerejének azonban ezúttal is a riválisan futó Kincsvadászok bizonyult, a régiségkereskedős műsor ismét telitalálat volt a TV2 számára, és átlagosan 768 ezres nézettséget hozott, tartva ezzel a megszokott szintet. A csatorna a kiemelt kereskedelmi korcsoportban sem panaszkodhatott, ugyanis átlagosan 302 ezren nézték a részeket 21,4 százalékos közönségarány mellett.

A program második felében mindkét csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettséggel járultak hozzá a heti összesítéshez.

Elhappolta az RTL a heti győzelmet

Míg a hétköznapi szórakoztató műsorok terén jelentősnek bizonyult a TV2 fölénye, a heti győzelem ezúttal is az RTL-é.

A 3. héten a nézőket a vasárnap esti RTL Híradó hozta leginkább lázba, a hírműsor tarolni tudott, hiszen a teljes lakosság körében 798 ezren nézték, míg a 18-59 évesek körében 349 ezer főt és 25,8 százalékos közönségarányt tudott felmutatni a csatorna.

Az RTL honlapján elérhető tematika szerint az adás legfőbb témája a Magyarországon tapasztalható, rendkívüli, akár -20 fokos hideg volt, de emellett szó esett Matolcsy Györgyről és az MNB-botrányról is.

Bejött az RTL-nek a téli fagyról szóló vasárnap esti híradó

Fotó: DepositPhotos.com

Sportesemények

Január közepére már újraindult az élet a sport világában is, így az 50-es toplistára is felfért több ilyen jellegű műsor.

A magyar férfi válogatott a kézilabda-világbajnokságon szerepel, a Magyarország-Lengyelország összecsapást a torna nyitányaként rendezték meg, a magyar csapat 29-21-es győzelemmel kezdett, amit 250 ezren láttak a készülékek előtt. A kézicsapat Olaszország ellen is nyerni tudott 32-26-ra, amit 196 ezren néztek.

Pályára lépett a Liverpool is: Szoboszlai Dominikék a visszatérő angol bajnokság keretében a kiesés szélén álló Burnley csapata ellen szerencsétlenkedtek, a magyar válogatott csapatkapitánya egy tizenegyest is kihagyott, így a mérkőzés 1-1-es eredménnyel zárult, amit 204 ezren láttak.

A férfi vízilabda-válogatott is a kontinenstornán viaskodik, az első középdöntőben Hollandia ellen kiharcolt 16-11-es győzelmet 179 ezren nézték.

Mi történt a hétvégén?

Szombaton az RTL-en az új évadját taposó Gólkirályság ezúttal is valódi ellenfél nélkül maradt, és 354 ezres nézettségével nyerni tudott a párhuzamosan futó Csúcsformában 3. film által elért 270 ezer fővel szemben.

Vasárnapra mindkét csatornára jutott puskapor, az RTL-en ismételten haraptak a cápák, az üzleti befektetési vetélkedő, a Cápák között 366 ezer nézőt érdekelt, így a mérleg a TV2 javára billent, ahol Az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? 446 ezres nézettséggel tudta megnyerni a napot.

Így alakult a heti végeredmény

A korábbi hetekhez hasonlóan elsősorban a Kincsvadászok rendkívül stabil menetelésének köszönhetően a végeredmény ezúttal is a TV2-nek kedvezett – a csatorna a 18-59 évesek korcsoportjában mért, napi átlagos közönségarányok harcában nyerni tudott, és 16 százalékos közönségarányt hozott az RTL 15,3 százalékával szemben.