Az ügyészség szerint is bűncselekményt követett el Karácsony Gergely

Karácsony Gergely Facebook-posztban közölte a hírt. 

Az ügyészség elutasította Karácsony Gergely gyanúsítás elleni panaszát a Pride ügyében – írta Facebook-oldalán Budapest főpolgármestere.

„A kormányzat szerint bűncselekményt követtem el azzal, hogy önkormányzati rendezvényként megrendeztük a Budapest Büszkeség menetét. Ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett – és mert nem engedtük, hogy a kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát” – írta a főpolgármester.

Karácsony hozzátette: „Természetesen tovább küzdünk, mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni. Budapest szabad város, és az is marad.”

A főpolgármestert augusztus 1-jén gyanúsítottként hallgatták ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Labanc úti épületében a júniusi Pride megszervezése miatt. ​Karácsony a kihallgatásról azt mondta, hogy a kérdésekre nem válaszolt, egy nyilatkozatot olvasott fel a korábban már ismertetett jogi álláspontjukról, miszerint a Pride, illetve a Budapest Büszkesége menete egy önkormányzati rendezvény volt, amire nem vonatkozik a gyülekezési törvény.

