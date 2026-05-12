4p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Az új műsora tovább szenved, de van, ami vigasztalhatja az RTL-t

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a legfrissebb nézettségi számok.

A 19. hét nézettségi adataiban nem történt fordulat, érdekes adatok azonban így is akadtak a kereskedelmi tévéknél. A hétköznapokon a főműsoridős program ezúttal csak minimálisan változott. Az RTL ezúttal is az Éttermek csatája séfvetélkedő újabb részeivel kezdett, az eredetileg rendkívül népszerű, az Egyesült Államokból adaptált Pokol konyhája hazai változata továbbra sem találja a lépést, a teljes lakosság körében átlagosan 219 ezer főt vonzott, azaz az előző héthez képest tovább gyengült a műsor. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában egy kicsit kevésbé kritikus a helyzet, azonban az eredmény itt sem jó, a szegmensben átlagosan 115 ezren nézték, mintegy 9,7 százalékos közönségarány mellett.

Az este második felében a szerelmet kereső, külföldön élő vállalkozó pártalálását bemutató Határtalan szerelem érkezett, ez a teljes lakosság körében 129 ezer nézőt vonzott, ami a késői kezdés ellenére sem mondható jónak.

A hétköznapok királya így továbbra is az extrémsportos ügyességi vetélkedő, az Exatlon Hungary, ami a kezdetek óta tartja a TV2 hétköznapi fölényét. A 19. héten ezúttal 547 ezer nézőt hozott részenként a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 224 ezer fő és 18,5 százalékos közönségarány jött össze – behúzva ezzel a hétköznap esti fölényt.

A nézőknek egyelőre nem tetszik az új RTL-es reality
A nézőknek egyelőre nem tetszik az új RTL-es reality
Fotó: DepositPhotos.com

Sportesemények

Nem volt hiány ezúttal sporteseményekből sem a legnézettebb adások közt, ugyanis több fontos focimeccset is megrendeztek. A legjobb számokat a spanyol El Clásico hozta, a Barcelona és a Real Madrid összecsapásán ezúttal a katalán csapat diadalmaskodott 2-0-ra, ezt 412 nézték a TV2 képernyőjén. Az RTL által adott Bajnokok Ligája (BL) elődöntőjének második mérkőzésén az Atlético Madrid és az Arsenal egy döntetlen után találkozott újból, itt az angol csapat végül 1-0-s győzelemmel bejutott a május 30-án Budapesten rendezendő BL-döntőbe, ahol a francia PSG lesz az ellenfél – a sorsdöntő összecsapást 317 ezren nézték.

Végül a magyar kupadöntőt is megrendezték, a Ferencváros nehézkesen, a hosszabbításban tudta megnyerni egy góllal a mérkőzést, ezzel behúzva a címet, amit 257 ezren néztek a közmédia adásában.

Érdeklik a hírek a magyarokat

Továbbra is jellemző maradt a nézettségi adatokra, hogy a tévézőket feltűnően érdekli a kormányalakítási folyamat, jól teljesítenek a hírműsorok, de az Országgyűlés alakuló ülése is 351 ezer nézőt vonzott. A teljes lakosság körében azonban az RTL Híradója tovább folytatta a menetelését, a csütörtök esti rész 666 ezer nézőt érdekelt, amellyel az egész hét legjobbja lett a kategóriában. Az időzítés nem véletlen, hiszen ekkor tett bombahírértékű bejelentést Balásy Gyula médiavállalkozó, aki – ahogy cikkünkben is írtuk – a cégeit felajánlotta az államnak:

A 18-59 évesek korcsoportjában a hét legjobb eredményére vasárnapig kellett várni. Az RTL Házon kívül magazinműsora tudott tarolni a szegmensben, ugyanis 255 ezer nézőt érdekelt 23,2 százalékos közönségarány mellett.

Mi történt a hétvégén?

Szombaton az RTL adását ismét A mi kis falunk új epizódja indította, amely 400 ezer nézőt vonzott. A sáv második felében ismét a Friderikusz Show került képernyőre, ezt 368 ezren követték a teljes lakosság körében. Mindeközben a TV2 a Kincsvadászok egy ismétlését sugározta, amely ezúttal 354 ezer nézőt hozott a csatornának a teljes lakosság körében.

Vasárnap a szórakoztatóműsorok körében az RTL-en A renitens sorozat újabb epizódja volt a fő attrakció, amit 481 ezren néztek, az utána következő Heti hetes pedig 402 ezer nézőig jutott a viszonylag késői kezdés ellenére is. A TV2-n párhuzamosan futó Kincsvadászok – VIP 396 ezer főt érdekelt.

Így alakult a heti végeredmény

Bár ha a hírekről van szó, az RTL jelenleg verhetetlen, a hétköznapi szórakoztatóműsorok gyengélkedését ezek nem tudják egyensúlyozni, így az Exatlon Hungary népszerűsége a 19. héten is elég volt ahhoz, hogy bebiztosítsa a TV2 győzelmét. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 15,7 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 13,9 százalékával.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter megmutatta Pintér Sándor luxusminisztériumát

A Karmelita, Rogán Antal minisztériuma utána a Belügyminisztérium épületét is megcsodálhatjuk belülről. 

Megalakult Magyar Péter kormánya, esküt tettek a miniszterek

Megalakult Magyar Péter kormánya, esküt tettek a miniszterek

Hivatalosan is megalakult az új kormány.

Rendkívüli jogosítványt kap a Tisza-kormány több minisztere

Erről Magyar Péter tett bejelentést. 

Karácsony Gergely új fejezetet nyitna Budapest és a kormány kapcsolatában

Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán.

Szájer Józsefék a történelmi vereség után is irányt mutatnának Brüsszelnek

Miután tavaly egy úgynevezett szuverenitásindex-szel rukkolt elő a Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézet, most 101 javaslattal reformálná meg az Európai Uniót.

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Gulyás Gergely keményen reagált: Magyar Péter állít valótlanságot

Szerinte a választások után semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány.

Tarr Zoltán: Vége az egyházak politikai függőségének

Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottsága előtt kedden.

Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Legalább hét távozó miniszter hozott vezetői döntést Magyar Péter miniszterelnökké választása óta a kormányfő megkérdezése nélkül.  

Lőrincz Viktória

Lőrincz Viktória: vidékpolitikai fordulatra van szükség

A magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az ország sorsát befolyásolja – hangsúlyozta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG