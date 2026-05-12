Az új műsora tovább szenved, de van, ami vigasztalhatja az RTL-t

A 19. hét nézettségi adataiban nem történt fordulat, érdekes adatok azonban így is akadtak a kereskedelmi tévéknél. A hétköznapokon a főműsoridős program ezúttal csak minimálisan változott. Az RTL ezúttal is az Éttermek csatája séfvetélkedő újabb részeivel kezdett, az eredetileg rendkívül népszerű, az Egyesült Államokból adaptált Pokol konyhája hazai változata továbbra sem találja a lépést, a teljes lakosság körében átlagosan 219 ezer főt vonzott, azaz az előző héthez képest tovább gyengült a műsor. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában egy kicsit kevésbé kritikus a helyzet, azonban az eredmény itt sem jó, a szegmensben átlagosan 115 ezren nézték, mintegy 9,7 százalékos közönségarány mellett.

Az este második felében a szerelmet kereső, külföldön élő vállalkozó pártalálását bemutató Határtalan szerelem érkezett, ez a teljes lakosság körében 129 ezer nézőt vonzott, ami a késői kezdés ellenére sem mondható jónak.

A hétköznapok királya így továbbra is az extrémsportos ügyességi vetélkedő, az Exatlon Hungary, ami a kezdetek óta tartja a TV2 hétköznapi fölényét. A 19. héten ezúttal 547 ezer nézőt hozott részenként a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 224 ezer fő és 18,5 százalékos közönségarány jött össze – behúzva ezzel a hétköznap esti fölényt.

A nézőknek egyelőre nem tetszik az új RTL-es reality

Sportesemények

Nem volt hiány ezúttal sporteseményekből sem a legnézettebb adások közt, ugyanis több fontos focimeccset is megrendeztek. A legjobb számokat a spanyol El Clásico hozta, a Barcelona és a Real Madrid összecsapásán ezúttal a katalán csapat diadalmaskodott 2-0-ra, ezt 412 nézték a TV2 képernyőjén. Az RTL által adott Bajnokok Ligája (BL) elődöntőjének második mérkőzésén az Atlético Madrid és az Arsenal egy döntetlen után találkozott újból, itt az angol csapat végül 1-0-s győzelemmel bejutott a május 30-án Budapesten rendezendő BL-döntőbe, ahol a francia PSG lesz az ellenfél – a sorsdöntő összecsapást 317 ezren nézték.

Végül a magyar kupadöntőt is megrendezték, a Ferencváros nehézkesen, a hosszabbításban tudta megnyerni egy góllal a mérkőzést, ezzel behúzva a címet, amit 257 ezren néztek a közmédia adásában.

Érdeklik a hírek a magyarokat

Továbbra is jellemző maradt a nézettségi adatokra, hogy a tévézőket feltűnően érdekli a kormányalakítási folyamat, jól teljesítenek a hírműsorok, de az Országgyűlés alakuló ülése is 351 ezer nézőt vonzott. A teljes lakosság körében azonban az RTL Híradója tovább folytatta a menetelését, a csütörtök esti rész 666 ezer nézőt érdekelt, amellyel az egész hét legjobbja lett a kategóriában. Az időzítés nem véletlen, hiszen ekkor tett bombahírértékű bejelentést Balásy Gyula médiavállalkozó, aki – ahogy cikkünkben is írtuk – a cégeit felajánlotta az államnak:

A 18-59 évesek korcsoportjában a hét legjobb eredményére vasárnapig kellett várni. Az RTL Házon kívül magazinműsora tudott tarolni a szegmensben, ugyanis 255 ezer nézőt érdekelt 23,2 százalékos közönségarány mellett.

Mi történt a hétvégén?

Szombaton az RTL adását ismét A mi kis falunk új epizódja indította, amely 400 ezer nézőt vonzott. A sáv második felében ismét a Friderikusz Show került képernyőre, ezt 368 ezren követték a teljes lakosság körében. Mindeközben a TV2 a Kincsvadászok egy ismétlését sugározta, amely ezúttal 354 ezer nézőt hozott a csatornának a teljes lakosság körében.

Vasárnap a szórakoztatóműsorok körében az RTL-en A renitens sorozat újabb epizódja volt a fő attrakció, amit 481 ezren néztek, az utána következő Heti hetes pedig 402 ezer nézőig jutott a viszonylag késői kezdés ellenére is. A TV2-n párhuzamosan futó Kincsvadászok – VIP 396 ezer főt érdekelt.

Így alakult a heti végeredmény

Bár ha a hírekről van szó, az RTL jelenleg verhetetlen, a hétköznapi szórakoztatóműsorok gyengélkedését ezek nem tudják egyensúlyozni, így az Exatlon Hungary népszerűsége a 19. héten is elég volt ahhoz, hogy bebiztosítsa a TV2 győzelmét. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 15,7 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 13,9 százalékával.