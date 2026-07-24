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Közélet Magyar Péter Rendőrség Trend FM

Az újjászervezett TEK védi Magyar Pétert

mfor.hu

Miután a miniszterelnököt leköpték egy utcai rendezvényen, megerősítik a személyi védelmét. A Terrorelhárítási Központ egykori munkatársa hibának tartja, hogy Magyar Péter közelébe engedtek egy ismeretlen embert, mert sokkal súlyosabb következménye is lehetett volna.

A személyvédelmi csapat súlyos hibájának tartja Viplak Attila, hogy egy előzetesen nem ellenőrzött ember közvetlenül Magyar Péter közelébe juthatott egy utcai rendezvényen – mondta a Trend FM adásában. A Terrorelhárítási Központ egykori munkatársa szerint a miniszterelnök leköpésénél jóval súlyosabb következménye is lehetett volna az esetnek.

A BPRO szakmai igazgatója úgy véli, a kormányfőt védő személyvédelmi csapatnak nem lett volna szabad Magyar Péter közelébe engednie egy olyan embert, akiről nem rendelkezett megfelelő információkkal.

A személyvédelmi szakértő szerint ez tette lehetővé, hogy a miniszterelnököt leköpjék egy utcai rendezvényen. Hangsúlyozta: az incidens ennél sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna.

Viplak Attila elképzelhetőnek tartja, hogy a védelmi szint csökkentése a védett személy kívánságára történt. Ugyanakkor álláspontja szerint Magyar Péter veszélyeztetettsége lényegesen nagyobb lehet annál, mint amilyennek azt jelenleg gondolják.

A Trend FM megkereste az illetékes minisztériumot, akik arról tájékoztatták a csatornát, hogy a kormány döntése alapján átalakítás kezdődik a rendvédelmi szerveknél, amint az erről szóló törvényjavaslatot elfogadja az Országgyűlés.

A válasz szerint a rendvédelmi szervek között már jelenleg is folyamatosak az egyeztetések annak érdekében, hogy a jogszabály hatálybalépése után azonnal megkezdődhessen az átszervezés gyakorlati végrehajtása.

A tervezet alapján a személyi védelem teljes egészében az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítása alá kerülő, újjászervezett Terrorelhárítási Központ feladata lesz. A változások az átalakításról szóló jogszabály kihirdetése után léphetnek életbe.

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