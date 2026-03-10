2p

Az ukrán pénzszállítókra alkalmazandó törvényt fogadtak el

Hatvan nap alatt, titkos információgyűjtéssel vizsgálja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyét a parlament által kedd délután megszavazott törvény szerint.

A Nemzetbiztonsági Bizottság által hétfőn benyújtott javaslat lehetővé teszi, hogy a március 5-én lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz és 9 kilogramm arany a vizsgálat idejéig a NAV-nál maradhasson – írja a 444.

A törvény célja, hogy „a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

A törvényjavaslatot 119 igen, 25 nem szavazat és 14 tartózkodás mellett fogadta el a parlament. A Fideszből nem szavaztak a kormány olyan neves tagjai, mint Gulyás Gergely, Rogán Antal, Lázár János, de Orbán Viktor sem volt jelen a teremben.

A lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án
Fotó: MTI/FAcebook/Magyarország Kormánya

Március 6-án derült ki, hogy a TEK az ukrán Oscsadbank munkatársait feltartóztatta Magyarországon. A pénzszállítókat bilincsben és fordított símaszkban vitték be kihallgatásra. Az ukránok ügyvédjei szerint a telefonokat elvették tőlük, ügyvéd nem állt rendelkezésükre, az ukrán konzult pedig nem engedték be – az ukránok közel harminc órát töltöttek bilincsben, végül Záhonynál kiutasították őket az országból.

A NAV pénteki közleményéből kiderült, hogy csak idén – vagyis két hónap alatt – több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A NAV szerint azért kellett bevinni az ukránokat, mert azok a helyszínen nem tudták igazolni a szállítás jogcímét. Azt is közölték, hogy pénzmosás gyanúja miatt indítottak vizsgálatot.

