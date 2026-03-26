Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Egy több mint 200 millió dollár értékű orosz katonai jégtörőt talált el Ukrajna – írja a TVP World alapján a Telex. Az ukrán fegyveres erők vezérkara által Pruga néven azonosított hajó a finn határ közelében fekvő viborgi Balti-tengeri kikötőben horgonyzott, csaknem 1000 kilométerre az ukrán területektől. A Kyiv Independent szerint ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

A Telegramon megosztott, állítólag szerdán készült fotókon egy fehér hajó látható, amely az oldalára dőlve fekszik a kikötőben horgonyzó nagyobb hajók között. Az ukrán vezérkar közlése szerint a Pruga jégtörőként és hagyományos hadihajóként is képes funkcionálni, üzemeltetője pedig az orosz titkosszolgálat, az FSZB határőrizeti szárnya.