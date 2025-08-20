2p
„Az ukránok már a spájzban vannak” – alakul az idei Tranzit programja

Szeptember 9-11. között jön a Tranzi Fesztivál, a Fidesz soron következő eseménye, melynek egyre több programjára derül fény.

Idén szeptember 9-11. között rendezik meg Tihanyban a Tranzit Fesztivált, ahol még Kapu Tibor is részt vesz, s melynek köszöntő beszédét Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője vállalt be.

A fesztivál programterve szerint szombaton aztán Tatár Mihály, az Oeconemus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője nyitja meg az előadások sorát Hitel, világ, gazdaság címmel, aki az átalakuló gazdasági világrendről fog beszélni.  

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója vitázik arról, hogy mi lesz Európa helye az új világrendben, mépedig EUfória vagy EUtanázia fantázianévvel. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról fog értekezni, hogy mire képes a magyar haderő. 

Minden bizonnyal tovább bővül a Tranzit előadóinak névsora
Fotó: Facebook/Tranzit

Takács Péter egészségügyi államtitkár arról beszél majd, hogy egészséges-e a magyar egészségügy?

László András, a Fidesz-KDNP orszhággyűlési képviselője, az USAID források feltárásáért felelős kormánybiztos igen érdekes címet adott előadásának: Dirty dancing – A piszkos dollárok nyomában.

Az ukránok már a spájzban vannak – a magyar mezőgazdaság Ukrajna árnyékában címmel Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszél majd. 

De lesz előadás a kormány drogterjesztők elleni harcáról Hajtóvadászat címmel, és arról is, hogy van-e esély a megújulásra Németországban. 

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

