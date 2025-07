Orbán Viktor szerint megállították Ukrajna csatlakozását, visszaszólt Azahriah-nak is

Orbán Viktor kormányfő az állami médiához tartozó Kossuth Rádiónak adott interjút péntek reggel. Szerinte ha minden uniós országban tartanának egy olyan felmérést, mint a Voks 2025, „az országok többségében, de lehet, hogy minden egyes országban nemet mondanának az emberek”.

Hozzátette: „ha felveszünk Ukrajnát, aki háborúban áll, felveszünk a háborút is”, másrészt „az ukrán csatlakozás tönkre fogja tenni a gazdaságunkat”. Úgy vélte, „a bizottság tévúton jár, ők azt gondolják, hogy az emberek nélkül is lehet hozni egy egész Európa sorsát meghatározó fontos döntést”. Hangsúlyozta: „az ukrán tagság nem fog megtörténni”, mert Magyarország megállította, és „nem lehet az európai emberek akarata ellenére felvenni Ukrajnát”. Végül hozzátette: „az emberek érzékelik Európában, hogy egy közvetlen háborús veszély árnyékában élünk”.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor tiszta vizet önt a pohárba Az aszály és Brüsszel ellen küzd.

Orbán Viktor szerint a korszak „egy háborús kockázatok időszakaként” írható le, Európában ez „Ukrajnából jön”, ezért „ebből ki kell maradni, a háborút el kell kerülni”. Úgy látja, bár a Voks 2025-öt Brüsszelből, Kijevből és Budapestről is támadják, „gúnyolódni 2 millió 300 ezer ember szavazatán és véleményén szerintem nem helyes dolog”. Hozzátette:

„Szerintem még a Tisza párt vagy akármilyen tehetséges zenész sem teheti meg, aki véglénynek nevezi mondjuk a kormánypártokat, illetve a Vox 25-ön résztvevő és kormánypártinak minősített embereket. Így nem lehet beszélni egymással. Erre sem tehetség, sem fiatalkor, sem politikai ambíció nem ad alapot.”

Orbán Viktor az új hitelprogramról és az öntözési tervekről is beszélt

Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Mint ismert, Azahriah – azaz Baukó Attila énekes – bocsánatot kért, amiért egy szerda reggeli Insta-sztoriban „véglényeknek” nevezte a Fidesz-szavazókat, és törölte a posztot. Elismerte, hogy elragadta az indulat, a személyeskedés és a lenéző hangnem nem fér bele a polgári vitába.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Brüsszel pénzzel, médiával és helytartókkal próbálja befolyásolni a belpolitikát, de „ez visszaélés a hatalommal”, amit „vissza kell utasítani”. A kormányfő megerősítette: Magyarország ki fog állni a magyar emberek érdekei mellett, és jelezte: ukrán titkosszolgálati műveletek is zajlanak az országban.

Orbán Viktor szerint „az értelmiségi, alapítványi, média világban olyan titkosszolgálati módszerek vannak, amiket előírnak”, és „nagyon aktív Ukrajna ma Magyarországon, de hát mi is itt vagyunk és figyelünk”. A Tisza Párt álláspontjáról úgy fogalmazott: mindegy, hogy gyorsított-e Ukrajna csatlakozása, „fel akarják őket venni”, legkésőbb 2030-ig, „ez így kopogtat az ajtón”. A 18. szankciós csomagról és az orosz energiáról szólva leszögezte: „nem akarunk még egyszer meggyőzve lenni a németek által”, mert a családok rezsije 3,5-szeresére nőne, a villanyé kétszeresére.

„Amikor egy német nem akar bennünket győzni, és az ember járt iskolába, akkor azt gondolja, hogy akkor álljunk meg egy pillanatban, ez így nem lesz jó. Tehát lehet, hogy a németek ne győzzenek meg bennünket semmiről. Kétszer kerültünk úgy világégésbe, hogy jól meggyőztek bennünket, idézőjelben. Köszönjük szépen.”

Orbán Viktor szerint az Alföld mezőgazdasági területei súlyos veszélyben vannak, ezért a kormány célja, hogy a jelenlegi 100-110 ezer hektár öntözött területet 300-400 ezer hektárra növeljék, ez a beruházás stratégiai jelentőségű, mert a klímaváltozás és a szárazodás miatt egyre nagyobb a kockázat, hogy hatalmas területek válnak művelhetetlenné. Az Alföldön a földek termőképességének megőrzése nemcsak a gazdák megélhetése, hanem az ország élelmiszerbiztonsága miatt is létfontosságú. Hozzátette: ha nem védekezünk időben, „az Alföld elsivatagosodhat”, és ezért mielőbb meg kell valósítani a szükséges fejlesztéseket.

Budai úrigyerekek?

Orbán Viktor az aszályhelyzetről elmondta: „az országnak lesz kenyere, éhen nem halunk, enni lesz mit”, mert a kalászosoknál rendben vannak a hozamok. Ugyanakkor a napraforgó és a kukorica már esőt igényelne, ezért hangsúlyozta: „most kell öntözni, és ez hosszabb távon is így marad”. Bírálta Brüsszelt és a Tisza Pártot is, mondván: „ugyanaz a gondunk Brüsszellel, mint itt a budai úrigyerekekkel a Tiszában. Pont ugyanaz. Ezek buborékban, ezek nem ismerik a valóságot.” Hozzátette: „ilyenkor a valóságból kell kiindulni. Mi vidékiek vagyunk, ezt ismerjük, tudjuk, ilyenkor víz kell. És a gazdának meg nincs annyi pénze, hogy kifizesse a piacjárat a vízért. Ezért olcsóbban, ha lehet ingyen kell adni, akkor is ha Brüsszel a fejed tetejére áll.”

Kapcsolódó cikk Váratlan helyről támogatták meg a Pride-ot Megszólalt az országos főrabbi.

Orbán Viktor a Pride-ról beszélve azt mondta: a magyarok nemet mondtak a gyerekeiket célzó propagandára. Szerinte Nyugat-Európában már az óvodákban is érzékenyítenek, és itthon is látott felvételt arról, hogy egy állami iskolai tanár ezt teszi. Pedig van népszavazás, van törvény, van nemzeti alaptanterv. „Akkor hogy érzékenyít valaki az iskolában?” Hozzátette: „ennek is utána kell néznünk, hogy mi zajlik itt.” Szerinte a veszély valós, és nem a Pride résztvevőivel, hanem az idegen érdekekkel és helytartóikkal kell szembeszállni.

A kormányfő az Otthon Start Programról elmondta: Magyarországon a 40 év felettiek 80 százaléka saját lakásban él, de a 40 év alattiaknál ez csak 40 százalék, ezért nekik kínálnak segítséget. „Egy háromszázalékos, fix kamatozású, legfeljebb 25 éves futamidejű, 50 millió forintos támogatott hitelt ajánlunk, tízszázalékos önrésszel, lakóhely- és életkori megkötés nélkül” – mondta. Szeptembertől lesz elérhető a program, amely mellett a GYES és GYED adómentessége, a családi adókedvezmény megduplázása is halad a tervek szerint a miniszterelnök szerint. A programról korábban itt írtunk: