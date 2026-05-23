2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Forsthoffer Ágnes Munkajog parlament

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

mfor.hu

A házelnök csak kér, nem kijelent.

Magyar Péter friss miniszterelnökként kijelentette, hogy a leköszönő kormány tisztviselőinek nem fogják kifizetni a törvényekben rögzített végkielégítésüket – erre válaszul a volt miniszterek jótékonysági célra ajánlották fel a juttatásukat, de például Havasi Bertalan, Orbán Viktor helyettes államtitkári rangban dolgozó volt sajtófőnöke közölte, bíróságra megy, ha nem kapja meg a neki járó pénzt.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés új, tiszás elnöke egy pénteken közzétett levélben arra kérte a parlamentből a választások után távozó képviselőket is, hogy jótékony célra ajánlják fel a nekij járó, három havi tiszteletdíjuknak megfelelő juttatást.

A házelnök indoklásként azt írja, Magyarország komoly gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, miközben 

„egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni”.

Ezért kéri arra a távozó képviselőket, és 

„különösen azokat a volt képviselőtársainkat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak”

jótékony célra ajánlják fel a nekik kiutalt pénzbeli ellátást.

A levelet Jámbor András volt ellenzéki képviselő osztotta meg közösségi oldalán, aki a felszólítást „indokoltnak” nevezte.Ő a fizetésének harmadát korábban is helyi civil szervezeteknek utalta át, és most is így tervezte, de követőit arra kérte, hogy szavazzanak, ezúttal is a neki kifizetett összeg egyharmadát, vagy ezúttal az egészet fordítsa jótékony célra.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Visszavonja a kormány a kilépést.

Fontos jelzést kap a Magyar-kormány – most még nem Brüsszelből

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy péntek estétől indul a hitelminősítések újabb köre. A gazdasági adatok alapján akár bóvliba vagy annak közelébe is vághatnák Magyarországot, ám a rendszerváltással felérő kormányváltás, a Magyar-kabinet tagjaitól eddig megismert elképzelések miatt most aligha kerül sor erre. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Alig több mint három hónapja maradt a Tisza-kormánynak arra, hogy megszüntesse a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3740 milliárd forint) befagyasztását. Nem mindenben tudtak megegyezni az Európai Bizottsággal.

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A miskolci kórházban öt sérültet láttak el a péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás után, közülük ketten már hazamehettek. A balesetben egy kétgyermekes férfi vesztette életét, a legsúlyosabb sérült pedig túl van az életveszélyen.

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Tavaly májusban még 33-szor hangzott el Orbán Viktor neve a közmédiában egy hét alatt, idén mindössze négyszer. Magyar Péter 182 említésével szemben ez gyakorlatilag azt jelenti: a volt miniszterelnök eltűnt a közmédia képernyőjéről.

Kegyelmi ügy: az elnöki hivatal szerint nem indokolták a döntést

Kegyelmi ügy: az elnöki hivatal szerint nem indokolták a döntést

Nyilvánosak a kegyelmi ügy iratai, de Novák Katalin nyilatkozata nélkül aligha derül ki, hogy miért hozta meg a döntést.

Mol telephely, a robbanás utáni percekbben

Tiszaújvárosi robbanás: 1 halott, 8 sérült

A tiszaújvárosi, Mol-telephelyen történt robbanással kapcsolatban Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter szolgált újabb részletekkel.

Kegyelmi ügy: az előző kormány továbbra sem tartja magát felelősnek

Kegyelmi ügy: az előző kormány továbbra sem tartja magát felelősnek

Fidesz: a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz.

Füst látható a Mol Petrolkémia Zrt. telephelyén.

Halálos robbanás volt a Mol tiszaújvárosi telephelyén

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.

Kegyelmi ügy: Magyar Péter színvallásra szólította fel Novák Katalint

Kegyelmi ügy: Magyar Péter színvallásra szólította fel Novák Katalint

3 év után álljon elő Novák Katalin is a kegyelmi ügy részleteivel, követelte közösségi oldalán Magyar Péter.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG