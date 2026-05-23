Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

Magyar Péter friss miniszterelnökként kijelentette, hogy a leköszönő kormány tisztviselőinek nem fogják kifizetni a törvényekben rögzített végkielégítésüket – erre válaszul a volt miniszterek jótékonysági célra ajánlották fel a juttatásukat, de például Havasi Bertalan, Orbán Viktor helyettes államtitkári rangban dolgozó volt sajtófőnöke közölte, bíróságra megy, ha nem kapja meg a neki járó pénzt.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés új, tiszás elnöke egy pénteken közzétett levélben arra kérte a parlamentből a választások után távozó képviselőket is, hogy jótékony célra ajánlják fel a nekij járó, három havi tiszteletdíjuknak megfelelő juttatást.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor nem kapja meg a közel 40 milliós végkielégítését Még tegnap posztolt erről Magyar Péter.

A házelnök indoklásként azt írja, Magyarország komoly gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, miközben

„egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni”.

Ezért kéri arra a távozó képviselőket, és

„különösen azokat a volt képviselőtársainkat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak”

jótékony célra ajánlják fel a nekik kiutalt pénzbeli ellátást.

A levelet Jámbor András volt ellenzéki képviselő osztotta meg közösségi oldalán, aki a felszólítást „indokoltnak” nevezte.Ő a fizetésének harmadát korábban is helyi civil szervezeteknek utalta át, és most is így tervezte, de követőit arra kérte, hogy szavazzanak, ezúttal is a neki kifizetett összeg egyharmadát, vagy ezúttal az egészet fordítsa jótékony célra.