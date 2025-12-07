Azt nem teszi zsebre Magyar Péter, amit ma kapott egy ellenzéki pártvezértől

Dobrev Klára azt mondta, ha minden jól megy, akkor kicsit több mint négy hónap múlva egy új Magyarországra ébredhetnek az emberek, mert „hátha az idei lesz az Orbán-kormány utolsó karácsonya”.

Tizenöt év egypárti kétharmad után jövőre lehetőség lesz lebontani ezt a „velejéig romlott rendszert”, ami soha, senkivel, semmiről nem egyeztetett, és soha, senkivel, semmiről nem beszélt – fogalmazott.

A DK abban hisz, hogy csak a demokraták széles koalíciója tud véget vetni az egypárti kétharmadnak.

Dobrev Klára szerint a Demokratikus Koalíció az egyetlen felelős párt az intézményesült ellenzék világában, amely talpon maradt, nem adta fel az elveit, és ma is azt képviseli, amit fennállása óta mindig.

Szavai szerint büszkén húzzák ki magukat, ha valaki óellenzékinek nevezi őket.

„Valóban azok vagyunk, mi soha nem szavaztunk a Fideszre, mi soha nem dolgoztunk a Fidesznek, mi soha nem voltunk része a Fidesz rendszerének” – fogalmazott, feltehetően Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalva. Közölte, büszkék arra, hogy „nem tegnap, nem az előző hónapban vagy egy évvel ezelőtt találtuk meg magunkban az ellenállót, hanem azok voltunk mindig”.

A Demokratikus Koalíció nem fogja cserben hagyni azokat, akik számítanak rá, például akiktől a bankok „jogtalanul követelnek nem létező tartozásokat”. A DK azt sem fogadja el, hogy egy milliárdos multicég meg meri tenni azt, hogy kirúg több száz embert, és nem fizeti ki őket – mondta.

A pártelnök hozzátette, soha nem fogja elengedni és elfogadni, hogy a gyermekotthonainkból bordélyházat, az állami gondozott gyerekekből pedig prostituáltat csináljanak. „Aki ártatlan gyerekekre vadászik, arra mi fogunk vadászni”, aki sáros ebben az ügyben, azokat ő egyenként fogja levadászni – jelentette ki.

Megjegyezte, nem fogadják el, hogy olyan emberek is szavazhatnak az országgyűlési választáson, akik soha nem éltek Magyarországon.

Úgy értékelt, hogy a jelenlegi közhangulat sok szempontból hasonlít a 2010 előttire.

Akkor, 2010-ben sokan, köztük tisztességes demokraták is figyelmen kívül hagyták, hogy milyen kockázatot jelent az egypárti kétharmad – hívta fel a figyelmet. A hatékonyság, a reformok és a kormányzóképesség helyett „hatalommal való visszaélést, lopást, csalást, hazudozást, Magyarország tönkretételét kaptuk” - fogalmazott.

Dobrev Klára azt mondta, hogy ma is ugyanazokat a vágyvezérelt mondatokat hallja, mint 2010-ben, odáig azonban már senki nem merészkedik a gondolatkísérlettel, hogy mi is lenne az a kényszer, ami miatt egy új, egypárti kétharmad lebontja a régi egypárti kétharmad által emelt rendszert.

Ideje végre egy életre megjegyezni és megtanítani a gyermekeinknek és unokáinknak is, hogy a korlátlan hatalom bármit megtehet, és ha bármit megtehet, meg is fog tenni bármit. Jegyezzük meg, tanítsuk meg, soha többé teljhatalmat senkinek Magyarországon – jelentette ki.

Közölte, ők „nem átfestést és nem tatarozást” akarnak, hanem egy demokratikus, igazságos, európai Magyarországot.

Kiemelte, nincs olyan élhető európai ország, amelyben a baloldalnak ne lenne erős parlamenti képviselete. A Demokratikus Koalíció ott lesz, de nem elég ott lenni, minél erősebbnek is kell lenni, és garantálni kell, hogy az Orbán Viktor utáni Magyarország gyökeresen más legyen, mint amilyen a mai, ezért kell a DK – mondta az MTI szerint.

Közvéleménykutatások szerint a Demokratikus Koalíció támogatottsága jelenleg a parlamenti bejutási küszöb határán billeg.