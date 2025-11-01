2p

Közélet Dobrev Klára

Azzal vádolja Dobrev Klára a kormányt, hogy a Kreml érdekében kémkedett

mfor.hu

A DK elnöke ismeretlen tettes ellen feljelentést is tett.

Kémkedés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, mert szerinte teljesen nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök érdekében „kémkedhetett Európa ellen” az Orbán-kormány. Dobrev Klára szombati online sajtótájékoztatóján az „európai érdekekkel ellentétes” olaj- és gázügyleteket, valamint az „orosz oligarchákat mentegető” vétókat említette, de a Külgazdasági és Külügyminisztérium „informatikai rendszerének megszállása” mögött is az oroszokat sejti.

A sor hosszú, és már az európai sajtó is kész tényként ír arról, hogy a Kreml állhat a háttérben – fogalmazott.

Az ellenzéki politikus szerint, ha a kémkedés Putyin érdekét szolgálja, akkor az a magyar büntető törvénykönyvbe ütközik, és 2-től 15 évig terjedő börtönbüntetés járhat érte. Az EU ellen uniós tagként ilyet még soha senki nem tett – mondta Dobrev Klára, hozzátéve: ez már nem politikai szembenállás, hanem szó szerint vett kémtevékenység, ehhez hasonló támadás belülről még soha nem érte az uniós intézményeket.

Orbán Viktor ezzel „hivatalosan is orosz kémmé, Vlagyimir Putyin besúgójává válik” – fogalmazott.

A DK elnöke azt mondta, a feljelentéssel azt szeretné elérni, hogy a megrendelők és a végrehajtók „egytől egyig börtönben üljenek”. Kitért arra: kíváncsian várja azt is, hogy a legfőbb ügyész „ki meri-e mosdatni ebből az ügyből is” a felelősöket, főképp annak tudatában, hogy a vizsgálat uniós szinten is elkezdődött, és ott ki fog derülni az igazság. Ha Nagy Gábor Bálint „megpróbálja őket mentegetni, akkor neki is lesz papírja arról, hogy része a Fidesz nevű bűnszervezetnek, és cinkostársként jár el a kémkedési ügyben” – tette hozzá.

A 2026-os kormányváltás után mindennek meglesz a „jutalma”, minden szereplő megkapja a maga börtönbüntetését – jelentette ki Dobrev Klára.

(MTI)

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Nagyon bepöccent Magyar Péter, mert a NER már a Blikket is benyelte

A Tisza Párt elnöke hevesen reagált arra, hogy a Blikket is kiadó Ringer Hungary Kft. a kormányközelinek tartott Indacsoporthoz került.

Főleg az orosz olajról fognak tárgyalni.

Hegedűs Zsolt az Egyesült Királyságban és Magyarországon is dolgozik ortopéd főorvosként, és segített a Tisza egészségügyi programjának kialakításában is.

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta: a kormány elvett a fővárostól 6,2 milliárd forintot, ezért a szolgáltotások a megszokott szinten nem működtethető. 

A megoldás pár

Magyar Péter: folytatjuk – a Sziget Fesztivált

Igenis lehetett olyan megoldást találni, hogy a főváros a közpénzek gondos gazdájaként járjon el és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen – írja Facebook bejegyzésében a Tisza Párt vezére.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Októberben 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35.

Ha a Sziget végül nem valósul meg, Budapest kulturálisan és gazdaságilag is szegényebb lesz. A mai közgyűlési döntésekkel ehhez a kimenethez drámaian közelebb kerültünk. Ezzel együtt nem temetném még a Szigetet: jövő nyárra a közterület-használati szerződés még él, a remény nem veszett el teljesen, hogy még valamilyen megoldást keressünk – írja Facebook bejegyzésében A Podmaniczky mozgalom vezetője.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználásáról korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

