„Baj esetén készületlenül golyófogók lesznek” – olvasóink a kényszersorozásokról

Hétvége lévén ismét számot vetünk, hogy mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, azaz melyek voltak azok a cikkeink, melyek az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain a legtöbb hozzászólást kapták. A kommentek közötti válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Pénteken Szijjártó Péter hangot adott véleményének, miszerint hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos (kényszer) sorozás zajlik, és ennek már magyar halálos áldozata is van. A külgazdasági és külügyminiszter annak vonatkozásában nyilatkozott, hogy egy pénteki hír szerint a Kárpátaljai Megyei Főügyészség lezárta a nyomozást a nyáron elhunyt Sebestyén József halálával kapcsolatban, és nem talált bűncselekményre utaló jelet.

A kárpátaljai magyar férfi halálát követően Orbán Viktor miniszterelnök illetve a kormányközeli média hamar azt kommunikálta, hogy “kényszersorozás során agyonverték„. (Szakértők egy része szerint valójában nem ”kényszersorozás" van Ukrajnában, hanem mozgósítás.) Ezzel szemben a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Sebestyén Józsefnek régóta meglévő betegsége súlyosbodott, és ez okozta halálát.

Olvasóinkat kihozta béketűréséből a sorozás gondolata és Szijjártó Péter reakciója is. Ezek közül a hozzászólások közül válogattunk tanulságosakat:

Antal: “1., Azt, hogy Szijjártó minek tartja, az csak egy ember megalapozatlan véleménye. 2., Magyarország külügyminisztere milyen jogon avatkozik bele egy szuverén ország állampolgárának jogszolgáltatási ügyébe? 3., Minden sorozás kényszer! Ez természetes: Lásd Vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok.”

Attila: “Sorozni csak sorozott állományt lehet, ami Ukrajnában nem létezik. [...] Ha nincs egy országban sorkötelezettség, vagyis sorkatonaság, akkor nincs sorozás sem. A hadkötelesek behívása nem egyenlő a sorozással.”

Ildikó: “Honnan veszed, hogy Ukrajnában nincs sorkötelezettség? Háború esetén nevezd aminek akarod, minden nagykorú férfiember a haza szolgálatára hadba állítható. És hadba is állítják. Mutass nekem egy országot, amely másként cselekedett volna!”

Attila: “Nem érted a különbséget a sorkötelezettség és a hadkötelezettség közt. Magyarországon is eltörölték a sorkötelezettséget, így fiataljaink nem vonulnak be mondjuk egyéves sorkatonai szolgálatra.”

Ildikó: “Elég baj, mert baj esetén készületlenül golyófogók lesznek.”

József: “Egyébként ez hogy történik más háborúban álló országban.. mondjuk az oroszoknál..? Megkérdezik, hogy lenne-e kedve valakinek egy kicsit lövöldözni?”

Attila: “Nagyjából igen, azzal a különbséggel, hogy igen komoly anyagiakkal csábítják a frontra az elmaradottabb vidékek lakosait, illetve büntetlenséget ígérve az elítélteket. Aztán a fronton lemészárolják a dezertálni szándékozókat, magukra hagyják a sebesülteket a nemzeti büszkeség hevében. Sok esetben eltűntként tartják nyilván az elesetteket, akik után így nem kell kártérítést fizetni a hátramaradottaknak. Ennyit az igazságos felszabadító háborús morálról.”

Éva: “Az ukrajnai sorozás sajnos kényszer, mert támadják az országot. Nem csak az ukrán férfiak katonák, hanem a magyar származású ukrán polgárok is. Nekünk semmi közünk hozzá.”

Ármin: “Háborúban nincs sorozás. Mozgósítás van. [...] Engem sem kérdeztek meg 1982-ben, hogy szeretnék e sorkatonai lenni. Parancsot kaptam, menni kellett. Nem kívánságműsor.”

Magdolna: “Azok, akik megtiltották Ukrajnában a magyar és az orosz nemzetiségek nyelvhasználatát, sok mindenre képesek.”

Zoltán: “A hadkötelezettséget jogszabály ill. parlamenti hozzájárulás határozhatja meg. Korodnál fogva benne vagy.”

Erzsébet: “Ukrajna háborúban áll. Az úriember ukrán volt. 45 évvel ezelőtt, amikor ő született, nem volt kettős állampolgárság. A hazáját kellett volna védenie. A kötelező katonaság ideje alatt nálunk is be kellett vonulni.”

József: “Ukrajnában visszaállították a sorkötelességet, tehát a „kényszersorozás” az egy szamárság. A haláleset szomorú, sajnos mindenhol előfordul.”

Károly: “Nem kéne beavatkozni egy másik ország belügyeibe! Főleg nem ítélkezni! Te és Orbán Magyarország és Ukrajna ellenségei vagytok!”

László: “Mit vársz egy háborúban álló országtól?”



