Baj van? Ez megakaszthatja Magyar Péter nagy terveit

Az Mfor oldalán is részletesen foglalkoztunk azzal, hogy megalapította pártját Magyar Péter, és már az EP-választásokon is indulna. Ehhez azonban le kell küzdenie egy nem is olyan jelentéktelen akadályt.

Kapcsolódó cikk Már júniusban kiütheti a nyeregből Magyar Péter pártja a Fideszt? Főszerkesztői jegyzet arról, hogy március 15-én bekövetkezett az, amire az utóbbi napokban már számítani lehetett.

Az Országos Bírósági Hivatal vasárnapi közleményében számolt be arról, hogy kevesebb mint kétszáz párt indulhat a június 9-ei választásokon, szemben az öt évvel ezelőtti több mint 250 párttal. Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán az a párt indulhat jelölőszervezetként, amely a voksolás kiírásakor, tehát március 12-én jogerősen bejegyzett párt volt. A civil szervezetek nyilvántartásában március 12-én, a választás kitűzésekor 185 jogerősen bejegyzett párt szerepelt.

Megakaszthatják Magyar Péter politikai törekvéseit?

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Mi lesz Magyar Péterékkel?

Az RTL.hu cikke szerint a fentebb említett „az Európai Parlament magyar tagjainak választásán az a párt indulhat jelölőszervezetként, amely a voksolás kiírásakor jogerősen bejegyzett párt volt”-kitétel lehet az, ami gondot okoz a Talpra Magyarok Közössége politikai terveinek, ugyanis egy új párt bejegyzésére a bíróságnak hatvan napja van a kérelem pontos és hiánytalan benyújtásától. Bármilyen hiánypótlási eljárás ezt a 60 napot meghosszabbítja.

Ha Magyar Péter így is indulni akar az EP-választáson, akkor egy jogerősen már bejegyzett, a szükséges 20 ezer érvényes ajánlást megszerző pártnak kéne jelölni - a kérdés az, hogy akad-e ilyen.